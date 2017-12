Siemens quiere codearse con Google y Amazon en el liderazgo digital

Siemens dedicará más de 5.600 millones de euros (unos US$ 6.582 millones) a investigación y desarrollo (I+D) en su año fiscal de 2018, 450 millones (unos US$ 529 millones) más que en el presente ejercicio, lo que supone un incremento del 8,6% para acelerar su proceso de digitalización en los distintos sectores industriales en los que opera. El objetivo último del grupo alemán es trasladar su liderazgo en la industria tradicional al campo digital y codearse con los gigantes tecnológicos como Google, Apple o Amazon, según anunció este viernes el presidente de la multinacional germana, Joe Kaeser.



Durante el año fiscal de 2017, los ingresos procedentes de tecnologías digitales del grupo alemán ascendieron a 5.200 millones de euros (unos US$ 6.113 millones), de los que 4.000 millones (US$ 4.702 millones) fueron atribuibles a software y 1.200 millones (US$ 1.410 millones) a servicios digitales. Esto supone un 20% de incremento interanual, superando en 8 puntos el crecimiento del mercado. Desde 2014, las inversiones de Siemens en I+D han aumentado alrededor de un 40%.



El presidente de Siemens, que celebra este viernes su Innovation Day en Múnich, enfatizó que la apuesta del grupo por la innovación va paralela a la creación de riqueza y de empleo. En este sentido, indicó que la multinacional contrató 35.000 nuevos trabajadores en 2017.



Siemens emplea en todo el mundo 350.000 trabajadores, de los que 40.000 están dedicados a I+D, de los que 28.000 son ingenieros de software, "lo que nos sitúa junto a Apple, Google, Facebook y Microsoft", ha indicado Kaeser.



Entre los campos en los que invierte en I+D la compañía figuran la fabricación con impresión en 3D, robótica autónoma, análisis de datos e inteligencia artificial y gemelos digitales, pero también electrónica de motores y sistemas de energía distribuida.



Internet de las Cosas

El gigante alemán inauguró hace un año Mindsphere, su plataforma en la nube de Internet de las Cosas (IoT), y dentro de ella ya tiene 20 centros en 17 países destinados a desarrollar aplicaciones digitales para sus clientes del sector de la industria, en la que trabajan 900 desarrolladores de software, especialistas en datos e ingenieros.



La plataforma ha duplicado el número de clientes hasta los 2.900, y ha crecido en un 25% en dispositivos conectados y sistemas hasta un millón, y esperan aumentarlos otro 25% en 2018. A comienzos de 2018, Mindsphere estará también disponible en Amazon Web Services, una asociación con la que Siemens espera crecer en soluciones en la nube.



"Estamos expandiendo constantemente nuestro liderazgo en la digitalización industrial. Con nuestra experiencia global en digitalización y digitalización y nuestro conocimiento en software industrial, estamos generando beneficios para nuestros clientes, beneficios que otras compañías no pueden replicar, como por ejemplo los altos niveles de rendimiento", ha añadido Kaeser.



Con Mindsphere se pueden capturar cantidades enormes de datos generados por el sistema de forma rápida y eficiente, evaluados y utilizados, por ejemplo, para mejorar el rendimiento y la disponibilidad del sistema. Esta tecnología también ayuda a los clientes a evaluar y emplear sus datos para obtener nuevos tipos de información.



Asimismo, se pueden predecir y prevenir tiempos de inactividad y extraer conclusiones sobre un producto y su proceso de fabricación. Además, los usuarios también pueden desarrollar desde modelos comerciales completamente nuevos, hasta vender horas de funcionamiento de la máquina y, por lo tanto, ofrecer menos soluciones de capital intensivo.