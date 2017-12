Estas son las celebridades más activas en el negocio de startups y venture capital

Jessica Alba



Cada vez más alejada de la actuación, es una de las dueñas de The Honest Company, de productos de belleza orgánicos que está avaluada en US$ 1.000 millones. La idea nació en 2008 cuando lavó la ropa que le habían regalado en el baby shower de su primer hijo con detergente tradicional, lo que le produjo una crisis alérgica. Eso la llevó a darse cuenta de que no había muchas alternativas de productos realmente orgánicos. En 2012, su firma vendió US$10 millones, mientras que en 2016 llegó a los US$150 millones. Para 2017, en tanto, las estimaciones de la industria dicen que facturará US$250 millones.