Subasta del diamante ruso más caro queda desierta

Con 57 caras, la calificación internacional más alta, 51 quilates y con el título del diamante más caro alguna vez fabricado en Rusia tras su descubrimiento en 2015, parecía que el diamante "Dinastía" no sería difícil de vender.



Sin embargo, contra todos los pronósticos, la subasta celebrada el pasado jueves por la firma Alrosa para vender este diamante quedó desierta, luego que la joyera dueña de la piedra preciosa considerara que no recibió ofertas lo suficientemente altas por la pieza.



Por esta razón es que la compañía dueña de la gema decidió realizar una nueva venta en los próximos meses, donde solo se exhibirá este diamante para que alguno de los 130 compradores registrados logre convertirse en el nuevo dueño de la joya, la que se espera alcance los US$ 10 millones.