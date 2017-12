La sustentabilidad de Verdenia amplía los horizontes en Carrasco

Elegir un edificio para vivir es una costumbre que se ha extendido entre los uruguayos y Carrasco no es la excepción. La semana pasada se presentó en Sinergia Carrasco el proyecto Verdenia, el primer complejo de apartamentos con parque y acceso vigilado, que apuesta al carácter sustentable, la seguridad y a una ubicación privilegiada a pocas cuadras de Avenida Italia.



El proyecto demandará una inversión superior a los US$ 19 millones y consiste en la construcción de dos edificios en tres niveles con 32 apartamentos cada uno, rodeados de 5.000 m2 de zonas verdes y espacios de interacción como salas de juego, microcine, solarium, gimnasio, salón de fiestas, circuito aeróbico interno y piscina climatizada. Los apartamentos serán de uno, dos y tres dormitorios y tendrán amplios balcones y parrilleros individuales.



La iniciativa, de la firma CWK Desarrollos, integrada por José Costa, Ernesto Wainberg y Ariel Kaplan; ocupará toda la manzana comprendida por las calles Raúl Baethgen, Antonio Bachini, Antonio Pena y César Miranda, cercana a los principales colegios en Carrasco. «Lo que nos atrajo de esta manzana es que si bien está integrada a la trama urbana, está rodeada de bosques y calles poco transitadas, lo que permite crear un ecosistema excepcional», explicó Wainberg.



Verdenia es el primer edificio de Montevideo con el sello de la firma internacional GreenBuilding4All, reconocida por sus soluciones en construcciones verdes y eficiencia energética. Su fundador, el ingeniero especialista en diseño sustentable Benjamin Crevant, fue invitado a Uruguay para llevar adelante la planificación.



«Desde un principio comprendimos que el proyecto debía adaptarse a los requerimientos actuales en materia de cuidado del medio ambiente para poder ofrecer un producto de excelencia. Por eso, buscamos los sistemas de calefacción y ventilación más eficientes, incorporamos paneles solares para calentar el agua de la piscina y un sistema de recuperación del agua de lluvia para regar y reutilizarla en espacios comunes», señaló. Agregó que esta tecnología permitirá reducir en un 25% el consumo de energía, reduciendo los gastos comunes.



Respondiendo a una preocupación actual de los compradores, Verdenia también contará con seguridad las 24 horas, a través de un cerco perimetral con entrada única y controlada, base de teleseguridad y rondas de vigilancia para los edificios y su entorno.



El proyecto ya cuenta con un 80% de sus unidades vendidas, con un precio base de US$ 157.000 (los de un dormitorio), y US$ 258.000 (los de dos). Los apartamentos de tres dormitorios fueron todos vendidos y solo queda disponible un penthouse con 110 m2 de terraza.



Respaldo



Verdenia se construye bajo la modalidad de fideicomiso al costo administrado por el Estudio Posadas, Posadas & Vecino. «Esta estructura permitirá a los propietarios acceder al costo real de la construcción, estimado en un 20%-25% por debajo del precio de otras opciones existentes con las mismas características», aseguró el socio de CWK Desarrollos.



La comunicación del proyecto fue elaborada junto a otros integrantes del ecosistema emprendedor del espacio de cowork Sinergia. «Nos apoyamos en Sinergia para realizar reuniones, pero también como un lugar de intercambio con gente joven. Esto nos permitió enriquecer la propuesta, con el aporte y la creatividad de profesionales de diversas áreas», aseguró el desarrollador.



Inauguración en 2019 Las obras en Verdenia se iniciaron a fines de octubre y se extenderán por 20 meses hasta su fecha de entrega, prevista para 2019. Están a cargo de la empresa constructora Ceaosa y son gerenciadas por Roberts & Asociados.