Temer apoya asociación con Boeing pero vetará la venta del control de Embraer

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó el pasado viernes que su Gobierno apoya cualquier asociación que puedan acordar las fabricantes de aviones Boeing y Embraer, pero dejó claro que vetará la posible venta del control de la brasileña a la estadounidense.



"Toda sociedad es bienvenida pero no se contempla la venta del control", afirmó el jefe de Estado de Brasil en una entrevista que concedió en el Palacio de la Alvorada a los medios.



La aclaración fue hecha un día después de que Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones del mundo, y Embraer, el tercero, confirmaran en un comunicado conjunto al mercado que adelantan conversaciones para una posible y potencial combinación de negocios.



El Gobierno brasileño se reservó, con una "acción dorada", el derecho a vetar decisiones y operaciones de Embraer, que considera una empresa estratégica para el país, en el contrato por el que privatizó la empresa hace dos décadas.



El ministro brasileño de Defensa, Raúl Jungmann, que acompañó a Temer en la entrevista, dijo que, mientras no se contemple la venta del control, el Gobierno apoya una asociación entre las dos empresas para hacer frente a la reestructuración global del sector.



Jungann recordó que la francesa Airbus, líder mundial en el sector de la aeronáutica, adquirió hace pocas semanas una importante participación en un negocio de la canadiense Bombardier, cuarto mayor fabricante de aviones del mundo, y que ambas empresas negocian una asociación.



Bombardier es el principal competidor de Embraer en el segmento de aviones para vuelos regionales.



"Boeing buscó a Embraer y nosotros tenemos una posición favorable a esa y a otras sociedades, pero Embraer tiene un fuerte componente de defensa, por lo que su venta o la pérdida del control accionarial no le sirve a la nación", agregó el ministro.



Los empleados de Embraer también se manifestaron contra la posible venta del control y pidieron que el Gobierno vete la posible operación.