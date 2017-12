Toblerone pierde batalla legal ante firma que "copió" su popular barra

Pese a que fue explicada como una medida para no subir los precios de su producto, la reducción de tamaño que Toblerone hizo en 2016 de su popular barra de chocolate enfureció a sus seguidores británicos.



Ante el descontento de los consumidores, la cadena de minoristas inglesa Poundland vio una oportunidad de negocios, lanzando una barra de chocolate con una forma similar a las "montañas" características de Toblerone. La reacción de Mondelez International, grupo responsable de Toblerone, no se hizo esperar, por lo que inició de inmediato una batalla legal para prohibir la comercialización de este nuevo producto.



Pese a sus intentos, seis meses después de presentar un recurso legal, las nuevas barras de Poundland finalmente llegaron a las estanterías, aunque en un formato más pequeño que el originalmente planeado, todo para no infringir las patentes registradas por Mondelez, y sumando un precio de oferta de solo una libra (unos US$ 1,34) para entusiasmar a los británicos viudos del antiguo Toblerone.