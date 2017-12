Toyota y Panasonic consideran desarrollo conjunto de baterías para vehículos eléctricos

Toyota Motor Corp y Panasonic Corp dijeron el miércoles que están considerando desarrollar en conjunto baterías para vehículos eléctricos, una asociación que podría ayudar a Panasonic a extender su liderazgo en el mercado de baterías de iones de litio para automóviles.



El anuncio se realiza sobre un acuerdo ya existente en virtud del cual Panasonic fabrica baterías para los vehículos híbridos de Toyota, que funcionan con gasolina y baterías.



Toyota dijo el año pasado que planeaba añadir vehículos completamente eléctricos a su línea de producción, en un cambio respecto a su estrategia previa de autos "ecológicos" híbridos. La automotriz ha dicho que planea empezar a promover vehículos completamente eléctricos a comienzos de la década de 2020.



Panasonic es el principal abastecedor de baterías para vehículos eléctricos para el fabricante estadounidense de autos de lujo Tesla Inc. La empresa de electrónicos tiene un 29 por ciento del mercado para baterías usadas en autos híbridos que se recargan con corriente y vehículos eléctricos, mostraron datos de Nomura Research en la primera mitad de 2017.



Su principal rival, LG Chem Ltd, tiene un 13% del mercado, seguido por la china BYD Co Ltd, con 10%, y Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), con un 9%.



Panasonic considera a las baterías como centrales para su plan para casi doblar los ingresos por negocios automotores a 2,5 billones de yenes ( US$ 22.050 millones) al año hasta marzo de 2022. Para ese fin, ha estado expandiendo la capacidad de producción de baterías a nivel global.