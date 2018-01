UAG perdió US$ 27,4 millones y se achica

El balance —firmado por el auditor de la empresa, Ernst & Young— detalla que la sociedad anónima sufrió pérdidas como consecuencia del "importante descenso" en los precios internacionales de los productos que vende, "conjuntamente con los mayores costos de financiamiento".

En el ejercicio que terminó en junio, "la sociedad ha incurrido en pérdidas operativas por US$ 19 millones y mantiene utilizadas la totalidad de sus líneas de crédito bancarias disponibles". A esa misma fecha el déficit de capital de trabajo es de US$ 36,4 millones y las pérdidas acumuladas ascienden a US$ 145,9 millones.



Para revertir esta situación, UAG empezó a instrumentar en septiembre de 2016 un "plan de adecuación" de su modelo de negocios. Entre otros, esto generó la venta de tierras por US$ 50,6 millones al 30 de junio pasado.

Para los próximos 12 meses la dirección proyectó "resultados positivos a nivel operativo", los cuales dependen "en gran medida del grado de cumplimiento" del plan trazado tiempo atrás, así como de la trayectoria de los precios internacionales.

"Todos estos factores proyectan una duda significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar como un negocio en marcha", advierte el documento.