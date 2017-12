¿Qué se puede hacer con los US$ 450 millones del último Da Vinci?

Tras largos 20 minutos de ofertas, las que se superponían con precios cada vez más elevados, terminó este miércoles la subasta de la única obra de Leonardo Da Vinci que permanecía en manos privadas.



Unos US$ 450 millones alcanzó el "Salvator Mundi" del pintor renacentista, el que superó con creces lo pagado en otras subastas históricas que adjudicaron cuadros de grandes artistas, como Picasso, Cézanne y Basquiat.

Considerado como el "redescubrimiento artístico más importante del siglo", su alto valor incluso logra igualarse a millonarios gastos como sería comprar unos 56 modelos Maybach de Mercedes-Benz o, incluso, dos veces más caro que el Palacio de Windsor.



Neymar

Con ese dinero puede pagar 12,8 años del sueldo de Neymar en el Paris Saint Germain, quien gana US$ 35,3 millones cada 12 meses.



Avión gigante

Puede comprar un A380, cuyo valor es de US$ 436 millones.



Empresas

Por ejemplo Viña San Pedro Tarapacá, que tiene una capitalización bursátil de US$ 443,8 millones, podría ser adquirida.



Recaudación

"Thor: Ragnarok" ha generado más de US$ 440 millones desde su estreno, el mismo valor de la pintura.



Presupuesto

Equivale a los gastos adicionales del Presupuesto 2018 chileno, anunciados por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés.



Espacio

Con ese dinero puede financiar tres viajes al espacio ofrecidos por Virgin Galactic, Blue Origin o SpaceX.



Mundial

La FIFA repartirá US$ 400 millones entre los 32 clasificados para el próximo Mundial de Rusia 2018.

