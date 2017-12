UTE "se cubre" con compras de dólar a futuro por 3 años

El Poder Ejecutivo autorizó a UTE a suscribir un contrato para la compra de dólares a futuro con el Banco Central (BCU), una herramienta ya utilizada por el ente hace dos años y que tiene por objetivo "cubrirse del riesgo" que significa tener la mayor parte de sus insumos y su deuda en la divisa estadounidense.

Esto representa un seguro para UTE, ya que conocerá desde el inicio del contrato cuánto pagará por adquirir dólares en los próximos tres años, y le permite tomar decisiones sin esa variable tan volátil.

Una reciente resolución conjunta del Ministerio de Economía y del Ministerio de Indus-tria aceptó el pedido de UTE para celebrar un acuerdo con el BCU por un valor nominal de US$ 1.260 millones por un plazo de tres años, que consiste en intercambios mensuales iguales y consecutivos de US$ 35 millones cada vez.

El texto señala que UTE "entiende conveniente continuar con la política de cobertura de riesgo de tipo de cambio, con la finalidad de mitigar eventuales efectos negativos sobre su flujo de caja, derivados de una exposición pasiva en moneda extranjera". También se aclara que no formularon "objeciones a la operación" la Asesoría Macroeconómica y Financiera ni la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía.

Desde el ente explicaron a El País que reciben ingresos en pesos por el cobro del servicio a los clientes pero "la mayoría de los insumos y buena parte de la deuda está en dólares, por lo que tenemos un descalce" de monedas. Por esto, el contrato con el BCU para la compra de dólares a futuro les permite "mitigar los riesgos" y es visto como "una medida paliativa para no estar tan expuesto" a los vaivenes del tipo de cambio.

El acuerdo establece que UTE pagará en pesos nominales al Central, que le proporcionará dólares que no pasarán por el mercado y por tanto no afectarán la cotización de la divisa. Para la empresa estatal el convenio brinda "la certeza que el dólar no nos tomará por sorpresa".

El valor al que se realizarán las transacciones mensuales del billete verde todavía debe negociarse con el BCU, aunque se adelantó que habrá "un tipo de cambio fijo para cada punto". Tras la autorización del gobierno, ahora comenzarán a afinarse este tipo de detalles y es probable que el acuerdo para la compra de dólares comience a regir desde 2018.

Antecedente.

En el 2015 se firmó un contrato para la compraventa de dólares a futuro entre el BCU y UTE, por el que el primero se comprometía a vender al ente US$ 720 millones por un período de 18 meses (US$ 40 millones mensuales) por el que recibiría un pago equivalente en Unidades Indexadas (UI) al tipo de cambio acordado.

Dicha operativa se inició en noviembre de 2015 y en ese año reportó "una ganancia de US$ 1.020.136", según el balance de UTE. En cambio, en el ejercicio 2016 el contrato provocó "una pérdida de US$ 51.877.890" de acuerdo al balance de ese año de la empresa —el dólar en 2016 bajó 2,1% medido "punta a punta", lo que explica el resultado ya que el contrato buscaba cubrirse frente a subas de la divisa.

Desde el ente se aclaró que este tipo de instrumentos "no deben mirarse en términos de pérdidas o ganancias", sino que lo importante es la cobertura que se logra. En ese sentido, se graficó que es similar a contratar un seguro para un auto, donde el propietario no piensa en chocar para cobrar el dinero sino en cubrirse de eventuales riesgos.

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había dicho a El País en abril que la compra de dólares a futuro "lo que brinda es estabilidad a las finanzas, acota el riesgo y te permite tomar riesgos en otras áreas". En ese momento, la empresa aún analizaba si renovar el contrato y el jerarca sostuvo que la decisión formaba "parte de un análisis global de migración de costos de dólares a pesos".

Cuando se acordó el contrato en 2015, el Central había señalado que "los estados de situación del BCU y UTE reflejan exposiciones opuestas con relación al dólar americano, dado que el BCU mantiene una posición comprada (activos mayores que los pasivos) en dólares americanos y UTE mantiene una posición vendida (pasivos mayores que los activos). Esto (el acuerdo) permite lograr una menor exposición al riesgo cambiario de ambas instituciones".