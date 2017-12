Venezuela prueba pago con móvil por falta de dinero

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) inició las pruebas piloto de un nuevo sistema de pago a través del teléfono móvil para paliar la escasez de dinero en efectivo que atraviesa la nación, informó la agencia estatal venezolana AVN. El sistema, conocido como Peer to Peer (P2P), busca “estimular el uso del dinero electrónico y adecuar el uso de efectivo en el país” ya que las personas naturales podrán hacer pagos o transferencias bancarias utilizando el número de teléfono móvil asociado a la institución bancaria y su cédula de identidad, señala la agencia.



“Con tan solo afiliar el servicio, a través de los canales establecidos por cada banco, el usuario podrá realizar sus movimientos de manera rápida y segura, en cualquier horario y lugar del territorio nacional”, explica la Sudeban.



Los usuarios podrán pagar servicios, hacer compras en línea, consultar su saldo, hacer movimientos en sus cuentas, recargar y hacer envíos de efectivo con esta aplicación, con un límite de transacción de 800.000 bolívares diarios (unos US$ 240 a la tasa de cambio oficial más alta), al menos durante el período de prueba.



Los venezolanos enfrentan una escasez de dinero efectivo, entre otras razones y según el gobierno de ese país, por el supuesto contrabando de las piezas monetarias hacia el país vecino Colombia.



Otro factor es la galopante inflación, una cifra que no ofrece el Banco Central desde 2015, pero que según el Parlamento venezolano acumula 536,2% en lo que va de 2017.



El país caribeño ya ha registrado al menos dos crisis por escasez de efectivo en los últimos meses.