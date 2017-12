Vivir "all inclusive" a metros de la ciudad

Vivir “all inclusive”. Esa es la propuesta de Lago Mayor, el proyecto con el que debutó la empresa Saceem como desarrollador inmobiliario, que consta de seis edificios de apartamentos a desarrollarse en tres etapas con una amplia variedad de servicios y amenities sobre la Avenida de las Américas y Racine.



Piscinas abiertas, solárium, barbacoas con vista al lago, cancha polideportiva, guardería náutica, gimnasios, circuito aeróbico, parques y seguridad integral las 24 horas, son algunos de los tantos amenities que ofrece el emprendimiento y que validan su eslogan.



La apuesta por la cantidad de servicios es una tendencia mundial, pero pocos pueden implementarlos por las amplias dimensiones que requiere incluirlos. No obstante, es un diferencial para los compradores, pues mejora su calidad de vida.



Su privilegiada ubicación en Carrasco Este, frente al lago más grande de la zona es a lo que le debe el nombre del emprendimiento. A su vez, este marco propone actividades náuticas, poco frecuentes en terrenos convencionales.



En la actualidad, la primera fase que inició en 2015, está a punto de finalizar con los primeros dos edificios que totalizan 103 unidades de viviendas de uno, dos y tres dormitorios.



En esta etapa se logró entregar en forma anticipada el edificio 1, tres meses antes de lo previsto. La misma suerte correrá el edificio 2, que se podrá habitar a fines de diciembre, también tres meses antes de lo estipulado. Esto fue una sorpresa para los propietarios, quienes valoraron positivamente el hecho de que se les entregará antes de lo previsto. La sorpresa, es uno de los factores con los que jugó la empresa.



En el primero de los edificios -compuesto por 56 unidades- ya se comenzaron a entregar apartamentos, mientras que en el segundo – de 47 unidades- estarán prontos para ocupar antes de fin de año.



El valor de venta va desde los US$ 188.000 incluyendo el lugar de estacionamiento. Asimismo, destaca por gastos comunes mensuales bajos. Eso es un equilibrio que buscó la empresa, optimizando servicios y unidades. Uno de los aspectos en los que se quiso enfatizar fue la seguridad.



El comprador uruguayo es conservador y evalúa muchas variables antes de realizar la compra de un inmueble. Los aspectos más importantes en la toma de decisiones y en este orden de prioridad son la ubicación, quién es el desarrollador o el respaldo del mismo, la seguridad y los gastos comunes.



En esta conjunción, Saceem logró satisfacer las expectativas del público. En la actualidad, más del 90% de las unidades del primer edificio están vendidas y se están comercializando a buen ritmo las del segundo, que ya lleva el 50% de unidades vendidas. Un gran porcentaje de las unidades se vendieron en pozo, en gran medida como consecuencia del respaldo que significa Saceem. “Para la venta fue fundamental la marca. La gente lo valoró mucho”, indicó la gerente de Desarrollos Inmobiliarios, Graylis Garcés.



Amplitud

Una de las características de Lago Mayor es la amplitud de espacios. Las viviendas van desde los 55 m2 las de un dormitorio y hasta 125 m2 las de tres dormitorios. No obstante, en ese espectro existen varias combinaciones.



La razón de hacerlo de esta forma responde a las necesidades del público objetivo y en mejorar la calidad de vida, explicó Garcés.



Muchas personas de Carrasco optan por mudarse a estos apartamentos porque sus casas ya les quedan grandes o por tema de seguridad. Pero no desean irse a una vivienda muy pequeña. Además, por la cantidad de espacios verdes, las vistas al lago y los espacios vidriados hace que uno sienta que está en una casa.



La arquitectura es uno de sus puntos fuertes del proyecto. La empresa se planteó maximizar las vistas al lago con amplios ventanales y, a su vez, la ubicación de los amenities. Los materiales con los que se trabajó son los de los tradicionales de la arquitectura uruguaya, como madera, hormigón visto y pocos muros. “Entendimos que al estar el proyecto sobre un lago estos materiales acompañaban y se insertaban muy bien en un entorno con muchos jardines y el lago”, dijo Garcés.



También se optó por sumar elementos tecnológicos a la propuesta. Esto se debe a que la incorporación de tecnología en la arquitectura cada vez es más común y se hace más importante. Todo el sistema de seguridad (CCTV) está centralizado y es de última tecnología, así como también el sistema de control de acceso a cada área, en donde solo el propietario con una tarjeta inteligente accede a las áreas comunes y al propio edificio.

ubicación Combinar la naturaleza con la cercanía El proyecto al finalizar sus tres etapas consistirá de seis edificios de apartamentos unidos por 19.000 metros cuadrados de parque en la primera línea del lago más extenso de la zona. Unos 27 metros separan un edificio del otro para dar lugar a amplios espacios verdes.



Se suma además, la particularidad de estar muy cerca el Parque Roosevelt. Si bien se respira mucha paz en el entorno, la cercanía con la ciudad hace que sea una ubicación estratégica. Se sitúa a pocos minutos del Aeropuerto de Carrasco, de Zonamérica, Costa Urbana Shopping, el centro de Carrasco y el Anillo Perimetral.



Para quienes quieren visitar el desarrollo inmbiliario, la oficina de venta está abierta todos los días del año de 10 a 18 horas en Lago Mayor.