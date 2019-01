La acción de Google para aumentar la representatividad laboral de la raza negra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo el nombre "Next Step", una alusión al "próximo paso" en la carrera profesional, el programa seleccionará a 20 jóvenes para actuar en la oficina de Google en San Pablo durante dos años y, por primera vez, sin la exigencia de que se hable el inglés.



"Se estima que menos del 5% de la población brasileña habla un segundo idioma y que ese porcentaje sea expresamente menor entre los jóvenes negros. Por ello, el nuevo programa de prácticas quitará por primera vez la fluidez en inglés como requisito mínimo de contratación", explicó en una nota el presidente de Google Brasil, Fábio Coelho.



Según datos de la empresa, en Estados Unidos tan solo el 2,5% de sus empleados son de raza negra. En Google Brasil, no obstante, no hay estadísticas sobre el número de trabajadores negros.



De acuerdo con la coordinadora de "Next Step", Larissa Armani, la iniciativa nació a partir una visión global que busca acercar la realidad interna de la compañía a la realidad de la población local.



"Queremos esa representatividad en nuestra plantilla de empleados para que tengamos dentro de Google la misma composición de la población brasileña", explicó Armani a Efe.