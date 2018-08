La aerolínea Gol registró pérdidas de US$ 278,3 millones en primera mitad del año

El desempeño semestral estuvo lastrado por el mal resultado del segundo trimestre, cuando la compañía registró un balance negativo de 1.272 millones de reales (unos US$ 336,8 millones), unas pérdidas notablemente superiores (210,6%) a las del mismo periodo de 2017.



En su balance, Gol atribuyó el mal desempeño en el segundo trimestre a la fuerte apreciación del dólar en los últimos meses, lo que afecta a los gastos operacionales y la demanda de vuelos.



"En 2018, la tradicional baja temporada de viajes aéreas en Brasil fue particularmente desafiante por la apreciación acelerada el dólar americano frente al real y por la ruptura en el equilibrio de la oferta de la industria que impactó en la demanda del transporte aéreo", subrayó la compañía.



Gol resaltó que en el segundo trimestre transportó 7,2 millones de pasajeros en el mercado doméstico, con un crecimiento de 3,9% comparado con el mismo periodo de 2017, y 300.000 en el mercado internacional, lo que supone una caída del 16%.



De enero a junio, los ingresos operacionales netos fueron de 5.318,1 millones de reales (US$ 1.408 millones), con un aumento del 11,9% respecto a los primeros seis meses de 2017.



El beneficio bruto de explotación (Ebitda) totalizó 862,7 millones de reales (unos US$ 228,4 millones) en los primeros seis meses del año, lo que supone una subida del 71,5% respecto a enero-junio del año anterior.