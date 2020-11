Aguinaldo diciembre 2020: opciones para invertirlo en tiempos de pandemia del COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos los años, dentro de menos de un mes las empresas uruguayas deberán pagar a sus empleados —por ley— el medio aguinaldo correspondiente a diciembre, el más esperado debido a la euforia navideña.



Sin embargo, este año el pago del sueldo anual complementario quedará marcado por la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre que a más de ocho meses desde su irrupción aún persiste.



En este marco de crisis sanitaria, económica y social, es recomendable que —en la medida de lo posible, siempre y cuando no haya deudas que pagar—se piense en el aguinaldo como un dinero extra que puede ser destinado al ahorro y la inversión y no al disfrute inmediato.



Ahora bien: ¿Es este un buen momento para invertir? ¿Qué se puede esperar del mercado financiero? ¿Cómo está influyendo la segunda ola de contagios de coronavirus a nivel mundial? ¿Cuáles son las opciones de inversión más atractivas?

De acuerdo con el gerente de inversiones de Nobilis, Jerónimo Nin, “la segunda ola de contagios de COVID-19 a nivel mundial está impactando mucho menos que antes” en el mercado financiero. Si bien “hay mucha más cantidad de infectados en el mundo, las bolsas se mantienen en máximos y no han sufrido caídas como las de marzo”, explicó.



Según Nin, eso tiene fundamentalmente tres explicaciones: por un lado, porque hay menos incertidumbre en torno a la pandemia en comparación con el impacto a inicios de año, porque además una solución de largo plazo de la mano de las vacunas parece estar cada vez más cerca y por otro lado, por el apoyo expreso que han manifestado los bancos centrales y de los gobiernos con políticas monetarias, fiscales, expansivas, para contener el impacto económico.



Todo eso “hace que el mercado no entre tanto en modo pánico o desconocimiento” dijo Nin y añadió que “el mercado trata con lo conocido con mucha mejor certidumbre que con lo desconocido”.

¿Cómo se cobra el aguinaldo si el trabajador estuvo en seguro de paro total o parcial? La emergencia sanitaria decretada en marzo por la llegada del coronavirus a Uruguay, hizo que el gobierno presente la posibilidad de hacer uso de los seguros de paro parcial y flexible para aquellos empleados que vean reducidas hasta la mitad sus horas de actividad.



Esta flexibilización surgió porque muchas empresas que debían cerrar o reducir sus horas de trabajo o no podían hacer uso del seguro de paro tradicional, ya que este obliga a que la solicitud se realice hasta 10 días después de configurada la causal.

Los que estén bajo algunas de estas modalidades, lógicamente, verán afectados el cobro de sus aguinaldos ya que desde que se afiliaron a los mismos vieron reducidos sus sueldos, y por lo tanto cobrarán menos.



Para saber cuánto deben recibir, tienen que sumar todo lo percibido por la empresa (sin contar el BPS) a la que pertenecen entre el 1 de junio de este año al 30 de noviembre y dividirlo entre 12.



Se debe tener en cuenta que en los meses donde estuvo haciendo uso de esa herramienta que brinda el gobierno, el sueldo abonado por la empresa se vio reducido y eso repercutirá en la suma total para calcular el aguinaldo.



“Van a cobrar la doceava parte de lo que les pagó el empleador”, explicó a El País Gabriel Salsamendi, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en BPS.



En caso de que el trabajador quiera asesorarse en temas laborales con un profesional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)cuenta con varias opciones: presencial, se debe agendar día y hora, para la sede central o la oficina Belvedere a través del 0800 7171 en el horario de 9 a 17 horas, con operador o de manera automática las 24 horas.



Y agenda vía web para ser atendido de manera presencial a través del siguiente link: www.agendarseweb.mtss.gub.uy/agendarse/servlet/hasignaweb. La consulta con un profesional del MTSS es gratuita y confidencial.

OPCIONES DE INVERSIÓN.



El vicepresidente de Wealth & Asset Management de Sura, Gerardo Ameigenda, manifestó que “es muy difícil” poder identificar un activo financiero ganador, dado que es algo que “no existe en el mercado”. Sin embargo, brindó algunas recomendaciones según el perfil del inversor.



Para perfiles más reacios al riesgo, explicó que este es un momento en que se podría observar volatilidad, dado que la recuperación de los principales índices bursátiles “ha sido bastante rápida”, por lo que para los inversores conservadores y moderado —si bien podría haber alguna inversión en activos más riesgosos como renta favorable— se podría considerar principalmente la renta fija y en especial de deuda de países emergentes.

Las acciones de Estados Unidos, Asia y emergentes son las recomendaciones en caso de que el inversor opte por opciones de renta variable. Foto: AFP

“Si se quiere ir por renta variable privilegiaríamos acciones de Estados Unidos entre los desarrollados y las de Asia entre los emergentes, pero siempre teniendo en cuenta el perfil de cada inversor”, explicó. A nivel local las inversiones en Unidades Indexadas (UI) “siguen siendo interesantes”, dijo Ameigenda.



Si bien es fundamental entender que las opciones de inversión varían en función de cada cliente, de sus objetivos y necesidades financieras, Nin señaló que “hay una oportunidad en la renta variable” por el entorno de tasas de interés bajas “durante mucho tiempo como está previsto”.



Por su parte, el CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI International, Mariano Sardáns, sugirió como opción atractiva de inversión las Letras de Regulación Monetaria (LRM), dado que “puede venir un pico de inflación como el que ocurrió en el 2008 y 2013 donde el dólar se debilitó (frente a otras monedas relevantes) y en contrapartida subieron los commodities”, explicó.

otros CONSEJOS Claves para invertir en momentos inciertos: Gerardo Ameigenda: "En cualquier momento en que se invierta, pero mucho más en momentos de incertidumbre es fundamental conocer el perfil de cada inversor y su tolerancia al riesgo, sus objetivos de inversión, el horizonte de inversión, cuando y para que puede precisar ese dinero, cuánto pesa esa inversión en su economía y sus ingresos. Una vez definidas esas cuestiones, definir la estrategia, seguirla y tener paciencia".



Jerónimo Nin: "En momentos de incertidumbre y siempre, hay que mirar cada inversión dentro de un portafolio y no en forma aislada. Armemos portafolios de inversión, eso es lo que nos asegura que vamos a llegar al destino y que vamos a poder alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad. Mirar opciones de inversión aisladas, sin considerar cómo encajan en el portafolio no es la mejor receta.



Diversificar es la otra recomendación, tener mucho cuidado y ser muy precavido. Es un momento de tasas muy bajas y esto hace que mucha gente empiece a mirar otras opciones de inversión menos formales, canales no tradicionales que prometen tasas de interés pero que después eran demasiado buenas para ser ciertas. En general el problema es que no eran ciertas. Aumentan los riesgos de tomar malas decisiones de inversión entonces es importante estar bien asesorado, tener a alguien que ayude al inversor a administrar bien sus ahorros porque a veces este se deja llevar mucho por la luz del retorno y no considera adecuadamente los riesgos.



Nuestra experiencia demuestra que los clientes miran los retornos pero en realidad cuando las opciones que prometían alta rentabilidad no funcionan, lo que más le preocupa es preservar su capital".



Por lo que, “lo más probable es que el peso uruguayo se aprecie y caiga el dólar en Uruguay”, dijo Sardáns y señaló que si eso ocurre “recomendaría LRM o colocaciones en pesos para el que necesita el dinero pronto, o una combinación de las dos, dependiendo de los plazos de inversión”.



Según el CEO de FDI International, sería bueno tener una cartera de inversiones global (Estados Unidos, otros países y desarrollados y mercados emergentes), muy diversificada y que cuente tanto con activos subyacentes en multimonedas como también con un componente en commodities y en inmuebles, dentro y fuera de Estados Unidos.

“Planificación, paciencia y serenidad”: la recomendación central al invertir, según Ameigenda.

Respecto a las inversiones en este país, Sardáns dijo que “hay que diseccionar la parte tecnológica que está sobrecomprada y sí adquirir la parte value de Estados Unidos, que es lo que está más rezagado y donde están empezando a ir los flujos de inversión ahora”, explicó.



Desde Nobilis, Nin indicó que las empresas de tecnología “tienen mucho potencial de crecimiento”, así como también “habrá oportunidades en las empresas de los sectores golpeados” por la pandemia, como el negocio turístico por ejemplo.



La recomendación central al invertir, según Ameigenda, es “planificación, paciencia y serenidad”.



A su entender, una estrategia muy recomendada es la de “buy and hold” (comprar y mantener), estudiando de forma detallada en qué invertir, apostar al largo plazo y no perseguir una ganancia coyuntural de corto plazo, sino un crecimiento sostenido que puede tener altibajos.

eventos que pueden influir Situación internacional: "Volatilidad y cambios repentinos" Gerardo Ameigenda: "Atravesamos una coyuntura en la que puede haber mucha volatilidad y cambios repentinos en los mercados financieros por la situación internacional. Es importante estar muy atentos a la variación de los mercados internacionales ya que la pandemia por COVID-19, la transición política en Estados Unidos, los conflictos por la salida de Reino Unido de la Unión Europea tras el Brexit, el conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán, los problemas de Turquía como bisagra entre Europa y Asia, y a nivel regional la situación económica en Argentina y sus indicadores macroeconómicos suman incertidumbre en un año que ha sido muy complejo".



_____________________________________________



LA PREGUNTA DEL EXPERTO: ¿Cuándo se cobra y cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo se recibe en dos partes: una en junio y otra en diciembre, por eso en cada instancia se le llama “medio aguinaldo”. En diciembre se debe pagar antes del día 20, que es el plazo máximo que tienen las empresas para concretar el pago de la segunda parte del aguinaldo.



Lo que se cobra en diciembre es la segunda fracción (la primera se cobró en junio) y es la doceava parte de lo generado entre junio y noviembre. Para tener una idea de cuánto se cobrará de aguinaldo, el monto se puede estimar como similar a la mitad del sueldo.



¿Cómo se calcula? Se debe sumar todas las remuneraciones pagas en el período comprendido entre junio de 2020 y noviembre de 2020, para luego dividir ese monto entre 12.



El resultado será el aguinaldo que le toca. Si para el cálculo tomó el salario nominal y no el líquido, hay que tomar en cuenta que el pago lleva descuentos jubilatorios y de salud.



Por otro lado, el aguinaldo no toma en cuenta las partidas en especies como los tickets alimentación, además, el aguinaldo puede verse afectado si el trabajador estuvo de licencia por maternidad o paternidad, o no concurrió a su empleo por certificación médica.



En caso de renunciar o por despido (excepto mala conducta), el trabajador también tiene derecho a cobrar su aguinaldo generado hasta ese día.