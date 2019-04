Amazon apunta a entregas en un día para los miembros de su club Prime en todo el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amazon.com Inc. planea realizar entregas en un solo día a los miembros de su club Prime, en lugar de los dos actuales, parte de un aumento del gasto que podría frenar las ganancias futuras de la minorista, que reportó el jueves sólidos resultados del primer trimestre.

Las acciones subieron hasta un 2% en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio de despachos más rápido a clientes de todo el mundo y de las ganancias del primer trimestre, que superaron las previsiones gracias a la creciente demanda por sus servicios de nube y publicidad.

El anuncio eleva la presión sobre rivales como Walmart Inc que están compitiendo con la velocidad y los beneficios del programa Prime de Amazon.

La ganancia neta de Amazon en el primer trimestre más que se duplicó a US$ 3.560 millones, o US$ 7,09 por acción, lo que se compara con previsiones de los analistas de US$ 4,72, según datos de IBES de Refinitiv.

Sin embargo, la empresa pronosticó un ingreso operativo para el segundo trimestre de hasta US$ 3.600 millones, mientras que los analistas esperaban US$ 4.200 millones, según FactSet.

El reporte de la minorista en línea más grande del mundo es familiar para los inversores. Durante años, Amazon ha hecho grandes apuestas a nuevas tecnologías y programas, como su compra de Whole Foods Market en 2017 por 13.700 millones de dólares para convertirse en un jugador relevante en el negocio de comestibles de EE.UU.

Los servicios de nube y publicidad han elevado los ingresos de la compañía por encima de lo previsto por los analistas

Las inversiones de Amazon durante mucho tiempo significaron un margen de ganancia bajo, pero las incursiones en nuevos sectores han cosechado recompensas para los accionistas, incluido su fundador Jeff Bezos, que se ha convertido en el hombre más rico del mundo.

La base de clientes leales de la compañía ha atraído cada vez más publicidad a su sitio, ayudando a Amazon a transformarse de un negocio minorista en gran medida con un bajo margen en un mercado cada vez más lucrativo.

Los ingresos por servicios a los vendedores subieron un 20% a US$ 11.100 millones en el primer trimestre, mientras que la publicidad y otras ventas subieron un 34 por ciento a US$ 2.700 millones.

Al mismo tiempo, la unidad de la nube de Amazon mantuvo su ritmo de crecimiento porque más empresas trasladaron datos y operaciones informáticas a servidores de la empresa de tecnología. Las ventas de Amazon Web Services aumentaron un 41% a US$ 7.700 millones en el primer trimestre.

Pero Amazon está construyendo almacenes en todo el mundo para garantizar entregas rápidas a clientes. Está gastando más en video, desde deportes en vivo a una serie de precuelas del "El Señor de los Anillos", para atraer a más personas a su sitio web para que compren.

Además, la compañía está entrando en terrenos aún menos familiares. Recientemente, anunció inversiones en empresas de automóviles eléctricos y que se conducen solos. Amazon no ha explicado en detalle la lógica detrás de las apuestas.