Amazon duplicó sus beneficios y ganó más de US$ 3.500 millones entre enero y marzo

Durante los tres primeros meses del año, la firma que dirige Jeff Bezos ingresó US$ 59.700 millones, un 16,9% más que los US$ 51.042 millones facturados entre enero y marzo de 2018, mientras que los accionistas de la compañía obtuvieron unas ganancias de US$ 7,24 por título, frente a los US$ 3,36 del año pasado.



Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube de la compañía y considerada una de las áreas más estratégicas para su futuro, lideró el crecimiento con un aumento interanual de las ventas del 41% hasta situarse en los US$ 7.696 millones.