Amazon evalúa ingresar al negocio de venta de equipos de red

Las acciones de Cisco Systems Inc y de otros fabricantes de equipos de red cayeron el viernes tras un reporte de que el negocio de servicios en nube de Amazon.com Inc (AWS, por sus siglas en inglés) está considerando vender sus propios conmutadores ("switches") a clientes corporativos a precios mucho más bajos.

Las acciones de Cisco cayeron un 4,3%, borrando casi US$ 10.000 millones de su valor de mercado. Las de Juniper Networks Inc y Arista Networks Inc bajaron un 2,4% y un 4,6% respectivamente.

El reporte llega días después de que Amazon hizo temblar al sector minorista de fármacos con su decisión de comprar la pequeña farmacia en línea PillPack.

Los dispositivos consistirían en un software de código abierto y un hardware sin marca conocido como conmutador "genérico" ("white-box") y contará con conexiones a servicios en nube de AWS, como servidores y almacenamiento, dijo The Information en su reporte.

AWS podría poner un precio a estos conmutadores de 70% a 80% menos que los comparables de Cisco, señaló el reporte, citando a una persona con conocimiento directo de los planes.

AWS proyecta lanzar los conmutadores a la venta dentro de los próximos 18 meses, de acuerdo al reporte.

Amazon y Juniper no tenían representantes disponibles para hacer comentarios. Cisco y Arista declinaron el pedido de comentarios.