Ancap evaluará si sube el precio de los combustibles en junio y dice que incidencia de mejora de eficiencia para ello es "limitada"

La presidenta de Ancap, Marta Jara, dijo que a fines de junio se analizará si suben o no el precio de los combustibles, debido al desfasaje que hubo en los precios de referencia.



"El tema de la tarifa sabemos que es importante, que impacta al sector productivo y realmente a todos, así que es un tema bien serio y que nos lleva mucho análisis", señaló Jara tras concurrir al Parlamento a presentar los resultados de la empresa en 2018.



Ayer, el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, Freddy Lago señaló en su cuenta de Twitter que "urge generar competitividad a los sectores productivos. Por ello es imperioso mantener valores de los combustibles. Sabemos del cambio en las variables que lo conforman, pero la solución sigue estando en la interna de Ancap".



Jara le respondió que coincide "plenamente, en la importancia de mejorar la competitividad. Pero hay que entender la estructura de costos: todos los costos "gestionables" por Ancap incluyendo sueldos, bienes de consumo, servicios, etc. suman $ 7.441 millones de pesos (en 2018)".



Eso "equivale a $ 3,80 por litro de combustible. Seguimos empeñados en ser más eficientes y hemos reducido estos costos casi un 20%, lo que generó un ahorro equivalente a $ 1,2 por litro de gasoil. Es importante lo que hacemos en la interna pero la incidencia es limitada", afirmó.



"Para la compra de petróleo se aplica en el orden del 70% de nuestros ingresos", remató la presidenta de Ancap.



Un precio que no está claro.

La falta de claridad sobre los fundamentos del mercado petrolero incidirá en la volatilidad del Brent (el que toma Ancap como referencia), que seguirá siendo alta durante los próximos dos meses y podría poner a prueba el rango estimado de cotización de Goldman Sachs de entre US$ 70 y US$ 75 el barril, dijo el banco.



"Sin embargo, en las próximas semanas, creemos que los precios del Brent han caído demasiado en vista de lo ajustado del mercado y los crecientes riesgos para los suministros procedentes de Irán, Venezuela y Rusia", indicó Goldman en una nota enviada a clientes.



El banco espera un mercado de crudo equilibrado después de transcurridos unos dos meses, una vez que la nueva capacidad de transporte desde la Cuenca Pérmica en Estados Unidos esté operativa y que los miembros principales de la OPEP decidan sobre un eventual aumento de la producción.



Goldman mantuvo su estimación de que los precios del petróleo Brent bajarán hacia los 65,50 dólares por barril en el tercer trimestre de este año.

