La petrolera estatal Ancap ganó US$ 52,6 millones en el primer semestre del año, de acuerdo a los datos que presentaron las autoridades de la empresa en la tarde de este martes.

Este desempeño se suma al conocido en abril pasado, cuando se supo que en 2017 Ancap había obtenido ganancias por US$ 39 millones, convirtiéndose así en el segundo año consecutivo con números positivos –tras la obtención de utilidades por US$ 15 millones de 2016-. Ese año se cortó una sangría que había hecho acumular pérdidas por US$ 800 millones en el quinquenio previo y requerir una capitalización del gobierno por US$ 622 millones.

Entre enero y junio de este año el gasto en crudo aumentó 21%, según se detalló en la presentación de los estados financieros esta tarde, mientras que los demás costos bajaron. Eso se explica sobre todo porque durante el periodo anterior se llevó adelante el mantenimiento de la refinería de La Teja, lo que implicó más costos para la empresa, explicaron las autoridades.