Ancap ganó US$ 28 millones en el primer trimestre pero el presidente hizo una advertencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante el primer trimestre del año Ancap tuvo ganancias por US$ 28 millones pese a las dificultades financieras que enfrentó en ese período, con una pérdida de US$ 21 millones debido principalmente a la variación del tipo de cambio. No obstante, el presidente de la empresa estatal, Alejandro Stipanicic afirmó que la situación patrimonial de Ancap “es sólida” pero advirtió que “no podemos seguir vendiendo por debajo de los costos”.

Los resultados fueron presentados este martes por las autoridades de la compañía en un evento virtual con periodistas y actores del sector.

Los ingresos del ente mostraron una caída de 3,5% por un menor volumen de ventas, así como por la suba del Imesi y de los márgenes y bonificaciones.



La caída en los ingresos se vio mitigada de forma parcial por el aumento del 6,9% del precio de venta al público de algunos productos aunque ese incremento significó para Ancap solo un 3% de crecimiento de los ingresos.

En tanto, el resultado operativo de Ancap fue de US$ 35,5 millones, explicado por la venta de productos en stock con costos de producción anteriores a la suba del precio del petróleo Brent y la depreciación de la moneda. Además, las ventas de 52.000 m3 de combustible a otros mercados y una ganancia de US$ 8,4 millones por cobertura de tipo de cambio, explicaron los resultados operativos.



Según indicaron las autoridades de Ancap la no adecuación del precio de venta a la evolución del precio del petróleo Brent en el mercado internacional, significó para la empresa una pérdida de ingresos de US$ 28 millones durante el primer trimestre y afirmaron que genera un deterioro de la situación financiera dado que hay un “fuerte desvío” entre los precios de venta de Ancap y los Precios de Paridad de Importación (PPI).

Por ello, estiman que hacia fines de mayo la pérdida de los ingresos se ubique en el entorno de los US$ 84 millones.



La situación financiera de la empresa “ocupa bastante tiempo”, afirmó Stipanicic y señaló que “requiere atención inmediata en coordinación con el Poder Ejecutivo”.