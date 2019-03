Tras 34 años, Levi's saldrá a la Bolsa de Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Levi's anunció el mes pasado que volvería al parqué neoyorquino después de 34 años bajo el símbolo "LEVI", pero no fue hasta este lunes cuando, en un informe enviado a la Comisión de Mercados y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), confirmó el volumen de activos que pretende poner en circulación y el precio: entre US$ 14 y US$ 16 cada uno.



Como mínimo, la compañía obtendría con esta operación US$ 513 millones, aunque la horquilla sube hasta los US$ 586 si se vendieran al precio máximo estimado.



En el documento, Levi Strauss hace también una estimación de sus resultados del primer trimestre fiscal, con cierre a 24 de febrero de este año, y calcula un beneficio de neto de entre US$ 130 y US$ 146 millones.



Asimismo, la compañía con sede en San Francisco calcula una facturación neta de entre US$ 1.420 y US$ 1.435 millones.



Según el documento, la empresa estima unas ganancias de entre US$ 106 y US$ 184 millones por la operación si todos los títulos se vendieran a US$ 15, el punto medio de la oferta, y una vez descontados los costes de la salida a bolsa.



Con lo recaudado, Levi Strauss busca financiar mejoras desde el punto de vista corporativo para la empresa basadas en el capital de trabajo, gastos operativos y desembolsos del capital, así como destinar parte a inversiones estratégicas.



La compañía pretende diversificar su producción al tiempo que mantiene el liderazgo en la producción de pantalones masculinos, cuya facturación aumentó un 3% en 2018 comparado con 2017.



Además, el documento señala como una de las prioridades de la firma es ampliar su presencia en "mercados emergentes clave", como China, India y Brasil, con los que asegurar un crecimiento a largo plazo.



China representa el 20% del mercado global de ropa, pero para la compañía fundada en 1853 solo supone el 3% de la facturación neta en su último año fiscal.



Un porcentaje de los ingresos derivados de su salida a bolsa también podría dedicarse a la "búsqueda de adquisiciones ventajosas", aunque el documento no detalla a qué clase de oportunidades se refiere.



Esta no se trataría de la primera vez que Levi's cotiza en el parqué neoyorquino, puesto que ya salió a bolsa en 1971, aunque los descendientes del fundador decidieron sacarla del mercado en 1985.



Esta operación pública de venta estará gestionada por las entidades Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of American Merrill Lyncg, Morgan Stanley o Citigroup, entre otras.