Apoyo a guardería infantil que abre los 365 días del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2018 abrió sus puertas el Centro de Educación Inicial Pequeños Doctores de la Asociación Española. “Es la única guardería del país abierta desde las 5:30 a las 0:30 horas, los 365 días del año, adaptándose a las necesidades de los trabajadores de la salud”, afirmó entusiasmado el gerente general de la Asociación Española, Julio Martínez, en el marco de la cena a beneficio del centro educativo organizada en el nuevo centro de eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).



El Centro de Educación Inicial Pequeños Doctores tiene como finalidad la atención y el cuidado de los hijos de sus funcionarios. Atiende a 170 menores de entre 0 y 5 años.



Concurren hijos de médicos, personal administrativo, de enfermería, higiene, alimentación, mantenimiento, entre otros. En tanto, genera 60 empleos en los distintos turnos entre maestros, educadores técnicos en distintas áreas, personal de limpieza, portería y seguridad.



“Esta gran obra se basa en los principios de solidaridad y ayuda mutua que caracterizan a la Asociación Española desde su fundación”, afirmó Martínez para agregar que “los funcionarios cuidan a nuestros pacientes y nosotros también llevamos adelante el cuidado y la enseñanza de sus hijos de 0 a 5 años”.



La implementación de la iniciativa educativa es posible a partir de un acuerdo de la institución de la salud con las cajas de auxilio de sus funcionarios tanto médicos como no médicos. El acuerdo alcanzado permite que un funcionario del área de servicios puede enviar a su hijo a la guardería por menos de $750 mensuales, comentó el gerente general de la Asociación Española.



El centro de educación inicial además recibe la colaboración de sus proveedores. En ese sentido, la cena solidaria organizada anualmente reúne fondos entre cientos de proveedores de la Asociación Española.



Directivos, gerencia general, gerencias, jefaturas médicas, no médicas y personal de distintas áreas de la Asociación Española colaboran sirviendo las mesas y atendiendo a los asistentes al encuentro solidario.



FORMACIÓN INTEGRAL



“El desafío a futuro es mantener los servicios que brinda la guardería y ampliar sus instalaciones en la medida que la situación así lo requiera para el necesario cuidado de los hijos de nuestros funcionarios”, destacó Martínez.



Junto con las actividades curriculares que cumplen los centro de educación inicial habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en Pequeños Doctores además hay clases de música, jardinería, ajedrez, manualidades y paseos, entre otras propuestas ajustadas al horario de servicio extendido.



La Asociación Española cuenta con 6.700 funcionarios, de cuales hay 2.500 médicos y 4.200 no médicos. A la vez hay más de 2.500 funcionarios vinculados directamente a otras empresas que forman parte de la institución.