App de transporte uruguaya planea crecer en América y África

obrar en moneda local, no aplicar tarifa dinámica y ofrecer precios bajos son los principales diferenciales que procura brindar UP, la aplicación 100% nacional que se lanzó en diciembre del año pasado para competir con las multinacionales de transporte Uber y Easy Taxi.



La app —disponible en App Store y Google Play— se distingue por brindar una pluralidad de opciones para atender las necesidades de cada usuario: UP Classic (servicio clásico); UP Sedán (autos espaciosos que aseguran una amplia valija, ideal para viajes al aeropuerto); UP FEM (pensado para mujeres con conductoras femeninas); y UP VIP (experiencia de movilidad con vehículos de lujo). A la brevedad se podrán programar estos servicios.



Además, se diferencia entre sus pares por computar los viajes en pesos uruguayos y por su amplio abanico de medios de cobro tales como Mercado Pago, tarjetas internacionales y locales. A su vez, no trabaja con tarifa dinámica, pese a que sí lo hace con un incremento del 20% en el horario de las 22:00 y 6:00, explicó Roberto Yavarone, cofundador de la empresa junto al exgerente de Easy y Uber en Uruguay, John Tarin.



«De esta forma, tenés la seguridad de que si te tomás un auto a la misma hora, siempre saldrá lo mismo el viaje. No importa si llueve o si hay mucha demanda», afirmó Yavarone, quien previamente era propietario de taxis. El ejecutivo especificó que su tarifa es similar a la estándar de Uber, «la cual es la más baja del mercado».



Por parte de los conductores, que hoy son 1.500 activos, se diferencian por un trato más personalizado y cobrar comisiones de 10%. Esta cifra es menor a las que exigen las otras compañías, que rondan el 25%, según el cofundador.



Estos factores, más la experiencia en el rubro de los socios, fueron decisivos para despertar interés en otros mercados. Hoy la app funciona solo en la capital, pero se espera que antes de fin de año desembarque en más departamentos del país. En primer lugar se prevé llegar a Salto, seguido por Maldonado de cara a la temporada estival.

Evento. En un Summit en EE.UU., Butch Otter, gobernador de Idaho, manifiestó interés por el arribo de UP.

En el plano internacional, se proyecta en los próximos meses comenzar a funcionar en África, principalmente en Namibia y Sudáfrica, donde ya han realizado un primer contacto. A estos países se suman Argentina, Perú, Colombia, México y EE.UU. «La idea primero es estabilizarnos acá en Uruguay, asentarnos en Montevideo, para luego abrir en algún departamento más en breve y ya atacar el plano internacional», sostuvo.



No es fácil competir con empresas multinacionales. Según Yavarone, no se compite con ellas con dinero sino con un mejor servicio: «Hemos demostrado que es posible competirle a estos gigantes con ideas nuevas y un trato personal hacia los conductores. Desde acá se puede».



Ampliar sus servicios

Trabajan en la incorporación de una nueva modalidad de solicitud por teléfono para llegar a las personas mayores a las que les es difícil emplear apps. Mantienen diálogos con Antel para que se abone el viaje vía factura telefónica.



«Las personas mayores requieren con frecuencia solicitar vehículos para trasladarse, pero quedan fuera de estos servicios por funcionar por medio de aplicaciones. Con esto buscamos alcanzar a esa población», acotó.



Recientemente se agregó la posibilidad de pedir fletes y guinches desde la plataforma. Los planes para la temporada incluyen sumar lanchas o botes para alquilar en Punta del Este. «La idea es darle la mayor cantidad de opciones al usuario», destacó Yavarone.