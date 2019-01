Apple contrata a diseñador de Tesla y reaviva rumores sobre fabricar vehículos

Kim colgó una fotografía en Instagram desde Apple Park, la sede de la tecnológica en Cupertino (California, EE.UU.) y actualizó su perfil de LinkedIn para poner Apple como su lugar de empleo actual, en una lista que incluye Tesla y Microsoft, donde dio sus primeros pasos como diseñador que le llevaron a lograr notoriedad en el sector.



En Microsoft, Kim trabajó en el diseño de la interfaz para usuarios de Windows 10 y la videoconsola Xbox One S, y en Tesla ayudó a diseñar los modelos 3, S, X e Y de la conocida firma de vehículos eléctricos de alta gama.



La llegada de Kim a la compañía de la manzana mordida se produce después de que en agosto el entonces ingeniero jefe de vehículos de Tesla, Doug Field, abandonara la empresa para regresar precisamente a Apple, donde años atrás había sido vicepresidente de hardware de Mac.



Según publicó el medio especializado en información económica CNBC, el movimiento de empleados de Tesla hacia Apple ha sido algo "habitual" este 2018, lo que ha vuelto a disparar los rumores en los medios sobre una posible apuesta de la compañía de Cupertino por la fabricación de automóviles.



Apple no esconde que está trabajando en el desarrollo de un sistema de software para vehículos sin conductor, pero la compañía asegura que su interés actual se limita al software y que no tiene planes de crear su propio vehículo desde que abandonó este proyecto en 2016.