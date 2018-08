Apple se convirtió en primera empresa cuya capitalización del mercado llega al billón de dólares

Apple se convirtió el jueves en la primera empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos que alcanza el billón de dólares de valor de mercado, coronando un avance de una década alimentado por la ubicuidad de su iPhone, que transformó a un actor tecnológico de nicho en un gigante global.



Las acciones de la firma subieron un 2,8 % a un máximo histórico de US$ 207,05 y aproximándose a una alza cercana al 9% desde el martes, cuando reportó resultados trimestrales mejores a los esperados y dijo que recompró US$ 20.000 millones de sus propios títulos.



Creada en el garaje del cofundador Steve Jobs in 1976, Apple logró impulsar sus ingresos más allá del PIB de países como Portugal y Nueva Zelanda. A lo largo del camino, ha cambiado la manera en que los consumidores se conectan entre sí y cómo realizan las empresas sus operaciones comerciales a diario.



El valor de mercado de Apple es mayor que la capitalización sumada de Exxon Mobil, Procter & Gamble y AT&T, y en la actualidad comprende el 4% del índice S&P 500 de Wall Street.



Jobs -uno de los tres fundadores- fue expulsado de la firma a mediados de la década de 1980, pero regresó una década más tarde y logró rescatarla de una bancarrota inminente.



La compañía lanzó el iPhone en 2007, retirando la palabra "Computer" del nombre de Apple y renovando la industria de la telefonía móvil, en un movimiento que sorprendió a Microsoft Corp, a Intel Corp, a Samsung Electronics y a Nokia con la guardia baja.



El éxito del producto colocó a Apple en camino a superar a Exxon Mobil en 2011 como la mayor compañía estadounidense por valor de mercado.

Los papeles de la firma se han apreciado más de un 50.000% desde su oferta pública inicial en 1980, haciendo palidecer el incremento cercano al 2.000% del S&P 500 en las mismas casi cuatro décadas.



En ese tiempo, Apple evolucionó desde la venta de computadores personales Mac a convertirse en arquitecto de la revolución de los dispositivos móviles, con un seguimiento parecido al de un culto.



Jobs, que falleció en 2011, fue reemplazado en la presidencia ejecutiva por Tim Cook, que ha duplicado las ganancias de la compañía, pero está teniendo problemas para desarrollar un nuevo producto que replique el éxito del iPhone, cuyas ventas se han moderado en los últimos años.