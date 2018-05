Argentina recibió 32 ofertas para el primer proyecto de PPP que licitó

Argentina recibió 32 ofertas realizadas por diez consorcios en su primer proyecto de Participación Público Privada (PPP), para la renovación de 3.300 kilómetros de carreteras, con propuestas que se situaron un 33% debajo del presupuesto estimado.



Tras la apertura de las ofertas económicas, se reveló que los diez consorcios oferentes se componen de 19 empresas argentinas y 19 internacionales, y el conjunto de las mejores propuestas se situó por debajo del presupuesto estimado para las principales obras, informó el gobierno en un comunicado.



Ya el pasado 24 de abril, miembros del Ejecutivo argentino dieron a conocer las compañías interesadas en un acto en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, entre ellas las españolas Copasa y Acciona, que integran dos de los diez consorcios que presentaron el conjunto de ofertas.



Con la inversión de US$ 8.000 millones totales que supondrá el proyecto, de los cuales US$ 6.000 millones serán empleados en los primeros cuatro años a partir de 2021, cuando se ponga en marcha el proyecto, el Ejecutivo argentino prevé la generación de 50.000 empleos y la reducción en un 70% de los accidentes.



Los US$ 2.000 millones restantes serán invertidos hasta 15 años después del inicio de las obras, para el mantenimiento de la infraestructura.



El gobierno argentino explicó que el proyecto se financiará principalmente con una parte del impuesto al gasoil, en el caso de las obras, y con el ingreso por peaje para los trabajos de mantenimiento y operaciones del corredor.



Según se añadió, para determinar los ganadores de la licitación se analizará la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representen un menor costo para el Estado.