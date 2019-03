Argentinos crean empresa para mejorar la puntualidad; ya trabajan con aerolíneas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa— que nació hace ochos años— tiene 350 clientes a nivel global con los que facturó tres millones de euros en 2018, cifra que prevén duplicar este año.Y si bien tienen casos de éxito en distintas industrias a nivel local, se puede decir que ayudaron a mejorar en un 7% la puntualidad de Aerolíneas Argentinas y ahora están en tratativas para mejorar los números de Azul, Copa Airlines y Air Europa.



En diálogo con La Nación, el fundador y CEO de Quadminds, Guillermo Castelli, explicó que lo que hacen básicamente es poner "sensores que se conectan a Internet y miden lo que quieras" y que hace unos cinco años fueron contactados por el equipo de mejora continua de Aerolíneas Argentinas porque el 70% de las veces la demora en los vuelos tenía que ver con la tripulación.



La jornada laboral de la tripulación arranca cuando salen de la casa entonces pusimos sensores en los remises que los transportan hasta los aeropuertos que se conectan con una App. Y, optimizando los viajes, logramos que Aerolíneas mejorará su puntualidad en un 7% al pasar de 85% a 92%", afirmó.



Esto equivale a un ahorro de US$ 5 millones al año, ya que cada minuto de más que un avión usa la manga cuesta entre US$ 80 y US$ 150. Y, según él, la puntualidad puede mejorar aún más si se optimizan los tiempos de los servicios que reciben los aviones en tierra como la carga de combustible, la limpieza y el abastecimiento de comida.



Sin embargo, el problema de Aerolíneas afecta a todas las empresas que trasladan tripulación, por lo que Quadminds ya trabaja con la chilena LAN y está en tratativas con la española Air Europa, la brasileña Azul y la panameña Copa Airlines.



Castelli, que es ingeniero informático, cuenta con otros dos socios argentinos que se sumaron luego de la creación a la compañía: Federico Storni y Javier Caste. Caste vive actualmente en España, a donde viajó para abrir el negocio que tiene presencia además en Brasil, Chile, Perú y los Estados Unidos.



La inversión inicial fue de US$ 1 millón entre los tres y la aceleradora Wayra, del grupo Telefónica , los está conectando con todo el ecosistema español y latinoamericano, lo que les permite expandir sus negocios internacionales.



Otra empresa argentina con la que Quadminds trabaja, más allá de Aerolíneas, es YPF a la que ayudaron para que la carga de nafta de los tanques de las estaciones de servicio fuera más eficiente. "Predecimos cuando se acaba la nafta porque pusimos sensores en los tanques y seguimos las ventas. De esta forma sabemos cuándo tiene que salir uno de los 2.500 camiones que abastecen a las estaciones para que no se produzca un quiebre de stock", detalló y dijo que se pueden perder US$ 200.000 al mes si las estaciones se quedan sin nafta y otros US$ 200.000 en pago de fletes si hay que esperar in situ a que se vacíe el tanque para llenarlo.



También pusieron sensores en las membranas que rodean los tanques para saber cuándo se llenan de combustible y no funcionan más de forma de ir rápido a cambiarlas para que no se contaminen las napas.