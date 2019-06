Aumentan vuelos entre Montevideo y Santiago de Chile en alas de Latam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A partir del 1° de julio, Latam Airlines Group incorporará dos vuelos adicionales a Santiago de Chile desde Montevideo, los que se suman a los 15 semanales que opera actualmente. Estos servicios adicionales operarán los días lunes y martes, partiendo desde Montevideo a las 10:30 y regresando desde Santiago a las 16:30.



Estos vuelos adicionales —operados con Airbus A320-— representan un 13% de aumento de asientos que Latam ofrece en esta ruta, consolidando un destino estratégico para el viajero tanto de turismo como de negocios.



Durante el año móvil comprendido entre mayo de 2018 y Abril de 2019, 238.670 pasajeros utilizaron esta ruta.



“Seguimos viendo demanda sana entre Uruguay y Chile, y con estas nuevas frecuencias, no solo ofreceremos más asientos que cualquier otra aerolínea, sino también mayor acceso a una red de destinos única tanto en Chile como a destinos internacionales a través de nuestro centro de conexiones de Santiago”, dijo Javier Macías, gerente general de Latam Airlines Group en Uruguay.



Desde Santiago, Latam vuela a 17 destinos en todo Chile y 29 destinos internacionales en la región, Oceanía, Norteamérica y Europa.



"Es una muy buena noticia el aumento de frecuencias entre Santiago y Montevideo. Chile es un mercado estratégico para nosotros; hemos recibido durante el 2018 más de 60 mil chilenos y apostamos a más. Desde el Ministerio procuramos, desarrollar un posicionamiento de turismo para todo el año, potenciando las ofertas para vacaciones, como también el Turismo de Reuniones y oportunidades de fines de semana. El nuevo servicio apuntala una política destinada a aportar mayor conectividad a nuestro país", expresó por su parte el subsecretario del Ministerio de Turismo, Benjamin Liberoff.



Para complementar las nuevas frecuencias, Latam Travel ha preparado paquetes que incluyen ticket aéreo más hotel con desayuno a precios especiales, disponibles en la tienda Latam Travel del World Trade Center. Algunos de ellos, tres noches en Santiago de Chile desde US$ 334; cinco noches en Puerto Varas desde US$ 479; cinco noches en San Pedro de Atacama desde US$ 599.