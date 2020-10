El avance silencioso de Tienda Inglesa llegó a Maldonado donde gestionará pequeño super

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena de supermercados Tienda Inglesa lleva su estrategia de avance silencioso mediante la asociación con autoservices o supermercados de pequeña dimensión a Maldonado.



Esta estrategia que comenzó en barrios de Montevideo donde el supermercado no tenía presencia, se extiende ahora a una de las principales ciudades del interior.



Al ser una fusión, la misma debe pasar por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas— que debe aprobarla y cuya información es pública.



Así, en el informe económico se detalla que Tienda Inglesa (Flater SRL) celebró “un contrato de usufructo sobre la totalidad del paquete accionario de Clubel S.A. (supermercado Hiper Precios de la ciudad de Maldonado) por un plazo de 15 años, con opción de compra al término del plazo”.



De esta forma, Tienda Inglesa pasa a tener presencia en la ciudad de Maldonado a través de Hiper Precios que cuenta con cuatro cajas, rotisería, panadería, fiambrería y carnicería, además de estacionamiento con siete plazas.



Otros acuerdos similares entre Tienda Inglesa y supermercados pequeños (como Super Expres, Super Del Fuerte, Super Ariel, Super El Tío) le permitieron tener presencia en barrios donde no estaba como Malvín Norte, La Teja, Maroñas, Belvedere y Casabó, entre otros.



Con estos acuerdos, “los proveedores deben continuar facturando a la misma razón social” que lo hacían, pero “deben trasladar las mismas condiciones comerciales que tienen actualmente con Tienda Inglesa”, así como “los plazos y mecanismos de pago”, además de que “toda contraprestación, si la hubiere, por espacio (los supermercados suelen cobrar con mercadería a cambio de ceder lugares preferenciales), etc. se mantiene y la misma se debe agregar a la condición comercial que tienen con Tienda Inglesa”, señalaba un documento de la cadena al que había accedido El País a fines de febrero pasado.



Eso lleva a esos pequeños supermercados a ganar en eficiencia, porque las compras y las condiciones las maneja Tienda Inglesa.



La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia entendió que en el caso de Maldonado “la operación de concentración no constituye una disminución sustancial de la competencia en el mercado relevante estudiado” y la autorizó.