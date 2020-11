Balneario a balneario, estos son los precios para alquilar en la próxima temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fronteras cerradas, dificultades para que lleguen argentinos y brasileños sin residencia legal uruguaya y otros impedimentos para que los locales salgan a vacacionar fuera del país, serán las principales características por las que será recordada la próxima temporada de verano debido a la pandemia del coronavirus.



Para amortiguar el impacto negativo del menor movimiento de turistas, el gobierno uruguayo anunció múltiples medidas con el objetivo de estimular las vacaciones dentro del país.



Entre ellas, el denominado “Plan Verano” que estableció que la hotelería ​tendrá una tasa de IVA cero, volvió a aplicar el descuento de nueve puntos de IVA para las compras con tarjetas de débito y crédito en gastronomía y alquileres de auto (se había resuelto que se redujera a cinco puntos), un descuento de $ 8.000 en los aportes patronales por cada trabajador que se contrate o reincorpore, entre otras medidas.



En este contexto de estímulos al turismo interno y dificultades para salir al exterior, los actores del sector —uno de los más afectados por la pandemia a nivel local y mundial— apuestan a que los uruguayos vacacionen en los balnearios del país.



¿Qué ocurrirá con los precios de alquileres en los principales balnearios del este? ¿Cómo se ha comportado la demanda y oferta? ¿Cuáles son las playas preferidas por los uruguayos?



Según datos elaborados por Inmuebles Gallito —en base a una muestra de 10.064 avisos tomados del portal— la principal variable que explica el precio del alquiler es la cantidad de dormitorios.



En ese sentido, alquilar un inmueble de un dormitorio durante todo el mes de enero en balnearios de Maldonado tiene un precio promedio de US$ 4.903. Si el inmueble es de dos dormitorios, el precio promedio asciende a US$ 8.036, de tres dormitorios sube a US$ 13.962, de cuatro cuesta US$ 20.752 y US$ 27.270 si es de cinco dormitorios.



Si se analiza el precio de alquiler durante todo el mes de enero según el balneario (dentro de Maldonado), los datos de Inmuebles Gallito señalan que Piriápolis y Punta Colorada son los dos con menores precios (US$ 4.980 y US$ 4.987 en promedio, respectivamente), mientras que Manantiales y José Ignacio se ubican en el extremo más caro (el alquiler promedio es de US$ 17.034 y US$ 30.372, respectivamente).

Tanto la oferta como la demanda de alquileres aumentó debido al impacto del coronavirus. Foto: Ricardo Figueredo

Al diferenciar entre tipo de propiedad, desde Inmuebles Gallito manifestaron que alquilar una casa cuesta en promedio un 40% más que un apartamento, dado que el precio promedio de alquilar una casa en el período mencionado es de US$ 14.764, frente a US$ 10.562 por el alquiler de un apartamento.



OFERTA Y DEMANDA. Por otra parte, de acuerdo con los datos elaborados por Mercado Libre —a los que accedió El País— durante el mes de septiembre la oferta de alquileres se disparó en comparación con igual período del año pasado y más aún el contacto que se duplicó en un año, es decir, cuando la persona no solo visita la publicación del inmueble sino que además contacta al dueño para recibir más detalles de la publicación.



En números, la variación interanual (septiembre del año 2019 frente al mismo mes de este año) para la oferta de publicaciones de inmuebles para alquilar en verano fue de 5,8%, mientras que la demanda creció 72,4% y los contactos 98%.



Promedio de precios por día Si se analizan los precios promedio de los alquileres por día (a valores de septiembre), los datos de Mercado Libre señalan que alquilar un apartamento en Atlántida (Canelones) cuesta US$ 83 y US$ 101 una casa.



En tanto, en el departamento de Rocha, el alquiler de una casa en La Paloma tiene un precio promedio de US$ 88 por día y de US$ 80 por un apartamento. En La Pedrera el precio promedio de alquilar una casa es de US$ 100, mientras que en Punta del Diablo los precios bajan a US$ 69 y US$ 47 diarios por casa y apartamento, respectivamente.



Por último, los precios promedio de alquilar en Piriápolis (Maldonado) se ubicaron en US$ 118 por una casa y US$ 96 por apartamento, mientras que en Punta del Este US$ 292 y US$ 226, respectivamente.

“A pesar del contexto, todo indica que la temporada será mejor de lo esperado. Además del crecimiento temprano de la demanda, también notamos un crecimiento en la oferta con un 10% más de propiedades publicadas, con un total de 35.000 avisos de alquileres temporales, un muy buen indicio para las vacaciones de verano” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Inmuebles de Mercado Libre.



Según los datos del portal, la demanda de alquileres temporales “está teniendo un comportamiento inusual este año” dado que los uruguayos “están adelantando sus planes” de verano por lo que “ya están buscando y reservando lugares”.

La incertidumbre acerca de los viajes al extranjero hizo que los uruguayos se replantearan los planes de vacaciones.

Desde Mercado Libre manifestaron que lo inusual se debe a que “el comportamiento habitual de la demanda de alquileres temporales es un crecimiento a grandes tasas a partir de octubre, a medida que se acerca fin de año, y llega a su pico en enero, para después decaer”.



Sin embargo, explicaron que “la incertidumbre acerca de los viajes al extranjero claramente hizo que los uruguayos se replantearan los planes de vacaciones” lo que llevó a que “no solo adelantaron el momento de búsqueda, sino que varió también la preferencia de balnearios y comodidades”.



Según datos de Mercado Libre del mes de agosto, los balnearios más demandados ese mes fueron (en orden): Punta del Este, Piriápolis, Villa Serrana, Atlántida, Punta del Diablo, La Paloma, Parque del Plata, Cuchilla Alta, San Francisco y Barra del Chuy.



“Si el año pasado para el mes de agosto el lugar más demandado fue Piriápolis, en 2020 (el más demandado) estaría siendo Punta del Este, un destino más exclusivo. Esto podría relacionarse a que una parte de los uruguayos, que quizás prefieren pasar todas o parte de sus vacaciones en el extranjero, están destinando este año más presupuesto al turismo interno optando por un destino de más alto valor”, explicaron desde el portal.