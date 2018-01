Bayer redujo en US$ 2.500 millones el valor de compra de Monsanto

Bayer recortó el valor de compra de Monsanto en US$ 2.500 millones, lo que hace que la firma alemana podría tener que recaudar menos de lo esperado de sus accionistas, según informó Reuters.



El acuerdo con Monsanto ahora tiene un valor de US$ 63.500 millones, incluida la deuda, frente a los US$ 66.000 millones iniciales. Esto es así porque la firma estadounidense redujo sus pasivos financieros.



Los analistas esperaban que la demanda de efectivo de Bayer rondara los US$ 12.000 millones, pero las estimaciones han caído por debajo de los US$ 10.000 millones.

RELACIONADAS Bayer vende actividades agroquímicas a BASF para unirse a Monsanto By Elisa Tuyare Bayer vende actividades agroquímicas a BASF para unirse a Monsanto Bayer vende actividades agroquímicas a BASF para unirse a Monsanto By Elisa Tuyare Bayer vende actividades agroquímicas a BASF para unirse a Monsanto Bayer vende actividades agroquímicas a BASF para unirse a Monsanto Acciones europeas trepan a máximos en cuatro meses, impulsadas por Bayer By Elisa Tuyare Acciones europeas trepan a máximos en cuatro meses, impulsadas por Bayer Acciones europeas trepan a máximos en cuatro meses, impulsadas por Bayer By Elisa Tuyare Acciones europeas trepan a máximos en cuatro meses, impulsadas por Bayer Acciones europeas trepan a máximos en cuatro meses, impulsadas por Bayer