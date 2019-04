Bayer reportó fuerte alza de ganancias por Monsanto, pero los costos legales suben

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) aumentaron a US$ 4.670 millones, informó la empresa el jueves, superando el pronóstico promedio de 4.120 millones de euros de un sondeo de Reuters.



Bayer dijo que hay 13.400 demandantes que dicen tener cáncer por el uso de los herbicidas de la compañía basados ​​en glifosato, en comparación con los 11.200 de enero.



Bayer ha perdido unos US$ 34.000 millones de valor de mercado desde agosto, cuando un jurado de California determinó que Monsanto debería haber advertido sobre los supuestos riesgos de padecer cáncer provocados por su herbicida.



La firma seguramente enfrentará el viernes la ira de sus accionistas en su junta general anual.



"Seguimos creyendo que tenemos argumentos meritorios para defendernos, por lo que tenemos la intención de defendernos vigorosamente en todo estos juicios", dijo la empresa.



El miércoles, Bayer presentó una apelación ante un tribunal californiano para que se desestime la primera sentencia relacionada con el glifosato por US$ 78 millones dólares en daños.