BBVA apoya a casi 500.000 jóvenes en su acceso al mercado laboral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La entidad, junto a otras 20 grandes empresas globales, ha lanzado durante el Foro Económico de Davos la Global Alliance for YOUth, una iniciativa que representa el esfuerzo colectivo para proporcionar a los jóvenes los conocimientos y las habilidades necesarias para los puestos de trabajo que la sociedad necesita. Así, la Global Alliance for YOUth tiene como objetivo ayudar a seis millones de jóvenes a mejorar sus habilidades para adentrarse en los nuevos entornos laborales.



Según el Foro Económico Mundial, más del 60% de los niños que acceden a la escuela primaria hoy, en el futuro tendrán trabajos que no existen actualmente. Al mismo tiempo, el Banco Mundial estima que el 60% de la población mundial sigue excluida de la economía digital, en constante expansión. De hecho, cuatro mil millones de personas en todo el mundo siguen aún sin acceso a internet. Por otro lado, la educación, tal y como se concibe en la actualidad, no daría una respuesta definitiva a los retos a los que se enfrentan (y enfrentarán) los jóvenes de hoy en día, según Global Alliance for YOUth. Por ello, BBVA y otras 20 grandes empresas de todo el mundo han lanzado una iniciativa por la que asumen su responsabilidad y la gran oportunidad que tienen para desarrollar y aprovechar el mayor grupo de talentos y capital humano que haya estado disponible en la historia de la humanidad.