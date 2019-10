BCU volvió a intervenir para contener precio del dólar; en octubre lleva vendidos US$ 328,7 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el dólar interbancario cotizó a la baja por primera vez en la semana luego de tres subas consecutivas y cerró en un valor promedio de $ 37,374. La caída respecto a la jornada anterior fue de -0,09%. En octubre la divisa acumula una suba de 1,18% y en el año el billete verde se incrementó un 15,39%.



El Banco Central (BCU) intervino este miércoles -por quinta jornada consecutiva- para contener la suba de la moneda. Las ventas del día fueron por U$S 5,9 millones. En el mes de octubre, en tanto, acumulan U$S 328,7 millones.



La divisa estadounidense cotizó este miércoles con precios que oscilaron entre un valor mínimo de $37,35 y un valor máximo de $37,43 para cerrar finalmente en $ 37,39.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 25 transacciones por U$S 19,2 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar también cotizó con una leve baja respecto al cierre anterior de dos centésimos y cerró en un valor de compra de $ 36,64 y de venta en $ 38,14.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense volvió a cotizar a la baja en el día de ayer y cerró en un valor de 4,0721 reales, con una caída de -0,34% respecto al cierre anterior. En octubre el dólar en Brasil cae un -2,22% y en el año 2019 el alza acumulada es de 5,07%.



En sentido contrario, en Argentina el dólar cotizó con una nueva suba y cerró en el mercado oficial en un valor de 59 pesos argentinos. La variación al alza respecto al día anterior fue de 0,6% y en el mes de octubre la divisa americana en ese país acumula una suba de 2,45% . En año el alza es de 56,5%.