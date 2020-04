El BID concretó un primer desembolso para Uruguay de US$ 400 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concretó un primer desembolso para Uruguay de US$ 400 millones provenientes de líneas de crédito contingentes, dijeron a El País fuentes del organismo.



Las líneas contingentes son créditos que Uruguay ya tenía aprobados pero no había requerido hasta ahora.



"Este desembolso forma parte y está en línea con lo señalado por el gobierno, en particular por la ministra Azucena Arbeleche, cuando dijo que Uruguay requeriría de los organismos multilaterales, créditos contingentes" por US$ 1.500 millones en total, dijo una fuente del BID.



Esos créditos por US$ 1.500 millones, que además del BID incluyen otros de CAF y Banco Mundial (BM), se utilizarán para financiar aspectos vinculados a la emergencia sanitaria por el coronavirus (gastos por seguro de paro, en salud) y el mayor déficit que se generará.



"El BID se mantiene en contacto permanente y en conversaciones con las autoridades uruguayas sobre las formas de concretar apoyo adicional al país, en la manera más rápida y eficiente posible", afirmó una fuente del organismo.



En ese sentido, el gobierno negocia con el BID, la CAF, el BM y el Fonplata líneas de crédito contingentes por US$ 1.000 millones. De esta forma refuerza estas líneas que sirven como un seguro, cuando el acceso al mercado de deuda (mediante la emisión de bonos) está parado o se encareció.



Tras el uso de los US$ 1.500 millones, al gobierno le quedan en US$ 700 millones en líneas contingentes y las espera llevar a US$ 1.700 millones en total con lo que está en negociación.