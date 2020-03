BID financia US$ 50 millones para créditos del BROU para pequeñas y medianas empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este lunes a través de un comunicado una medidas que tomó para brindar apoyo a Uruguay frente a la epidemia del Covid-19.

El organismo detalló que está siguiendo “dos grandes líneas de acción que son apoyo para las medidas de respuesta inmediata ante la emergencia sanitaria, y apoyo de corto, mediano y largo plazo para las medidas de impulso a la economía”.

Hasta el momento, el BID ha, por una parte, redireccionado US$ 6,5 millones para financiar la compra de respiradores y equipo sanitario.

En tanto, el BID comunicó la “disponibilidad inmediata” de US$ 50 millones para “financiar programa de créditos del Banco de la República para pequeñas y medianas empresas en condiciones especiales y disponibilidad de otros U$S 75 millones adicionales en el corto plazo con el mismo objetivo”.



A su vez, puso a disposición de manera “inmediata” recursos para financiar la creación de un kit de diagnóstico del nuevo coronavirus, “desafío” que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) lanzó días atrás. “Se financia con fondos provenientes de un crédito del BID de US$ 30 millones para innovación empresarial”, indicó el organismo hoy.

Por otro lado, “en el área del cuidado y protección de los funcionarios y funcionarias de la salud, a través de un programa con sector privado se están financiando teleclínicas gratuitas de prevención del personal de la salud en la atención de pacientes con sospecha de coronavirus, en las que ya han participado cientos de funcionarios de todo el país”, detalló el BID en el comunicado.