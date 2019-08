Blockchain marca tendencia en los negocios inmobiliarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La tecnología Blockchain (“cadena de bloques”) ha comenzado a cambiar la forma en que personas, industrias y empresas firman acuerdos, realizan negocios e intercambiando bienes. Se estima que sólo en el sector inmobiliario ya ha operado unos US$ 2.000 millones en activos digitales del Blockchain.



“Vamos hacia la tokenización de activos digitales, que permite a un desarrollador de un edificio comercializar apartamentos tanto enteros como una participación”, señaló a El País el experto en tecnología de Blockchain, el uruguayo Pablo Coirolo, quien está radicado en Suiza y participó días atrás como orador en el Congreso Profesional Inmobiliario Latinoamericano organizado con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU).



La startup Fundament ha recibido luz verde en Alemania para emitir el primer bono tokenizado por US$ 280 millones, respaldado por bienes raíces que se puede ofrecer ampliamente a inversores individuales, comentó el experto.



“El problema de los activos digitales es que se pueden copiar varias veces, como el caso de una canción que se baja de Internet, pero gracias a la tecnología Blockchain esa misma canción sólo la puede bajar y escuchar aquella persona que tiene los derechos, de modo que hay mayor certeza y seguridad en las operaciones respaldadas por Blockchain”, sostuvo Coirolo, para agregar que “así es posible vender un metro cuadrado de un apartamento de un edificio en construcción, a través de un activo digital que es único y 100% identificado”.



El experto aseguró que estamos en la puerta de una “gran revolución” en el sector inmobiliario”, dado que “es posible tokenizar los activos inmobiliarios que se van a construir”, generando múltiples oportunidades para el desarrollador y también para los potenciales compradores, quienes pueden estar en cualquier lugar del mundo y, a la vez, no tienen el límite de un monto mínimo de inversión.



En marzo de este año, por ejemplo, Inveniam Capital Partners tokenizó unos US$ 260 millones en cuatro transacciones privadas de bienes raíces y deudas, comenzando con un edificio ocupado por WeWork en el centro de Miami, Florida.



Como todo activo financiero, las criptomonedas están reguladas por las autoridades del sistema financiero de cada país, entre los cuales Alemania, Suiza y Liechtenstein ya cuentan con una legislación avanzada en la materia. “Un desarrollador precisa de un agente con licencia para emitir activos digitales para tokenizar y el que compra determinado token sabe que está dentro de un marco regulatorio, de modo que debe demostrar el origen de sus fondos y aportar la documentación que acredita su identidad”, explicó Coirolo.



La Universidad ORT Uruguay, junto a Coirolo, presentó el Centro de Innovación de Blockchain con el objetivo de transformar a Uruguay en un polo de desarrollo de esta nueva tecnología para Latinoamérica.