Boeing supera por primera vez la barrera de US$ 100.000 millones en ingresos

Ingresos récord de US$ 101.127 millones fueron los que reportó Boeing en 2018, una cifra que le permitió alcanzar beneficios netos de US$ 10.460 millones, un 24% más que en el ejercicio anterior, según un comunicado de la compañía.

La firma, con sede en Chicago, cerró el año pasado con una ganancia por acción de US$ 17,85, frente a los US$ 13,85 que tuvo en el ejercicio de 2017.

Los ingresos avanzaron además un 8% respecto de 2017, superando así por primera vez la marca de los US$ 100.000 millones.

Asimismo, el negocio de los aviones comerciales también tuvo un récord de 806 aviones entregados, cifra que espera superar este año, con más de 895 unidades.