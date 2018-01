Bonos brasileños en manos de argentinos no pagarán impuestos

La reforma tributaria que envió el gobierno argentino al Congreso gravará con el pago del impuesto a las Ganancias la renta que generen los bonos argentinos, mientras que los bonos de Brasil quedarán eximidos por un convenio bilateral.

El artículo 20 del proyecto oficial elimina la exención de los títulos públicos argentinos en el impuesto a las Ganancias para las personas físicas, ya que las empresas ya están gravadas. La modificación contenida en el proyecto legislativo deja exento el pago del impuesto a los bienes personales.

En cambio, los bonos brasileños siguen eximidos de pagar impuestos en la Argentina por el convenio que evita la doble imposición entre ambos países. El convenio data de 1982, pero fue modificado este año.

El tributarista argentino César Litvin explicó que "la reforma tributaria grava la renta y el resultado de la compra venta para dichos sujetos en Ganancias y mantiene la exención en Bienes Personales, mientras que los títulos brasileños están exentos de Ganancias al igual que los bonos soberanos y los bonos corporativos de empresas brasileñas emitidos en Brasil". En cambio, "no gozan de exención en Bienes Personales".

De este modo, se produce "un efecto no deseado de la reforma, dado que existe un incentivo mayor para invertir en Brasil que en Argentina, financiando al Estado vecino con un premio significativo en la no gravabilidad de esos bonos", indicó Litvin. Por esta razón, "con la reforma pierde absoluta equidad el pago de impuesto por los bonos argentinos y la dispensa de no pagarlo si es soberano de Brasil".

En el caso de Uruguay, el tributarista Fabián Birnbaum informó a El País que según lo establecido en el convenio para evitar la doble imposición con Argentina, los ciudadanos del vecino país que posean títulos emitidos localmente pagarán impuestos en Argentina y quedarán exentos de los mismos en nuestro país. Esto es porque el acuerdo, firmado en 2012, no define una división específica de la potestad tributaria entre las administraciones de ambos países.

"En el caso del convenio de Brasil con Argentina, la desgravación (de los títulos en manos de argentinos) es una consecuencia de que la potestad de gravar está en Brasil y ellos definen no gravarlo", detalló Birnbaum.

Por su parte, Litvin precisó que "el Protocolo de modificación del Convenio con Brasil, cuya vigencia se estima en el 2019, solo cambia en la gravabilidad de los bonos corporativos; en dicha norma se prevé que pasarán a estar alcanzados por Ganancias, pero mantiene la exención para los títulos públicos de Brasil". Por esto, opinó que "tampoco hay equidad para el ejercicio 2018 si las Obligaciones Negociables del país pagan ganancias y los bonos corporativos de Brasil no pagarán" al menos hasta fines de 2018.

En el pasado hubo "ventanas" similares que fueron aprovechadas por los inversores argentinos con bonos de Austria y Chile. EN BASE A GDA / LA NACIÓN