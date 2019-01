Brasileña Embraer confirmó la venta de 100 aviones a Republic Airways por US$ 4.690 millones

La constructora aeronáutica brasileña informó en un comunicado enviado al mercado que el acuerdo provisional, que había sido anunciado en julio pasado en la feria aérea mundial de Farnborough Airshow, finalmente fue firmado por un valor de US$ 4.690 millones teniendo en cuenta el valor de mercado de cada E175.



El pedido firme será incluida en la cartera de demandas confirmadas de Embraer en el cuarto trimestre de 2018 y las aeronaves comenzarán a ser entregadas en 2020, explicó la compañía en su nota.



El contrato igualmente incluye los derechos de compra sobre otros 100 aviones E175, con la opción de que puedan ser convertidos a su versión más moderna (E175-E2), lo que, de confirmarse, elevaría la encomienda a 200 aeronaves y el valor del contrato a US$ 9.380 millones.



"Como prometimos en Farnborough, estamos concluyendo este importante contrato con Republic Airways y manteniendo el crecimiento de nuestra asociación de largo plazo", afirmó el presidente de Embraer Aviación Comercial, John Slattery, citado en el comunicado.



"Esta encomienda representa un avance significativo en nuestra larga asociación con Embraer, además de posicionar a Republic para competir por las más de 300 aeronaves para vuelos regionales que esperamos que sean licitadas en los próximos cinco años", dijo por su parte Bryan Bedford, presidente del grupo estadounidense.



Embraer inició su asociación con Republic Airways en 1999, cuando una de las subsidiarias de la aerolínea, Chautauqua Airlines, compró un avión de modelo ERJ 145 de la brasileña.



Actualmente Republic opera 190 aeronaves de Embraer de los modelos E170 y E175, que usan las banderas de las aerolíneas American Eagle, Delta Connection y United Express.



Según Embraer, con la nueva encomienda, la empresa ha puesto 535 aviones E175 en aerolíneas norteamericanas desde enero de 2013, lo que equivale al 80% de la demanda por aviones con capacidad para hasta 76 pasajeros en ese mercado.



La brasileña es la líder mundial en la fabricación de aviones para vuelos regionales con capacidad para hasta 150 pasajeros.



La participación de Embraer en el mercado estadounidense puede aumentar aún más con la posible fusión negociada entre Embraer y el gigante Boeing, que fue anunciada en julio pasado pero aún no ha sido concluida.



Ambas empresas anunciaron esta semana que concluyeron los términos del acuerdo para crear una tercera empresa en el segmento de aviación comercial que tendrá un valor de US$ 5.250 millones y de la que Boeing tendrá un 80% y Embraer el restante 20%.



El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ya anunció su apoyo a la fusión, que depende de la aprobación del Gobierno brasileño, que se reservó el derecho a una "acción de oro" en la compañía y el poder de vetar cualquier negocio cuando privatizó Embraer en los años 90.