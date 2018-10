Bromyros inaugurará una segunda planta industrial

Con una inversión estimada de US$ 13 millones, la nueva planta está ubicada en un predio de 50.000 m² en Camino San Juan y ruta 101 (Canelones).



El complejo, que supera los 13.000 m², comenzará a producir nuevas líneas de productos de aislación térmica en base a poliuretano, que tendrán como destino no solo el mercado local sino el exterior, dijo a El País el director de Bromyros, Uwe Thomsen.



Esta segunda fábrica se sumará a la que Bromyros ya tiene en el barrio Malvín Norte y en la que produce su “producto estrella” el isopanel de espumaplast. Con este nuevo emprendimiento Bromyros está ingresando en la familia del poliuretano.



“Nuestro afán es incursionar no solo en el poliuretano común sino también en el especial, conocido por la sigla PIR. Nuestro objetivo es tratar de ampliar la gama de productos, siguiendo los lineamientos internacionales”, dijo Thomsen.



Actualmente, Bromyros produce unos 400.000 m² de isopaneles. Esa capacidad se multiplicará por cuatro o cinco veces —llegando a cerca de 1,2 millones de metros cuadrados— considerando el mismo ciclo de producción.



En su plan de expansión, la empresa uruguaya tiene previsto abrir una sostenida corriente exportadora hacia la región, para después desembarcar en países de Cemtroamérica y el sur de África.



De la inversión total que Bromyros vuelca a este proyecto, la mitad corresponde a la compra de maquinaria que presenta una línea continua de producción de última generación, compuesta por una serie de estaciones interconectadas, que operan de forma sincronizada entre sí, haciendo que cada panel recorra unos 180 metros durante el proceso de fabricación, obteniendo un producto embalado y listo para su entrega.