Buquebus en obra: amplía su terminal y suma barco

Conectar a los vecinos del Plata ha sido una constante de Buquebus a lo largo de sus 40 años de actividad en el sector del transporte marítimo de pasajeros. La innovación y el crecimiento en servicios, tecnología y confort con foco en sus pasajeros, ha marcado el rumbo de la compañía que, siguiendo esa hoja de ruta, realiza ahora una nueva apuesta para expandirse.



Buquebus iniciará las obras de mejora y ampliación de su Terminal en Buenos Aires y la construcción de una nueva embarcación con el objetivo de seguir impulsando y promoviendo la llegada de turistas a Uruguay.



La compañía ha sido en estos años un factor multiplicador de la actividad turística vinculada al país. De hecho, el tráfico de pasajeros por vía fluvial desde Buenos Aires a Colonia y Montevideo se ha multiplicado por 10 desde que Buquebus ingresó al mercado con su propuesta de barcos rápidos de gran porte, tecnología y comodidad. Así, son cientos de miles los viajeros que van y vienen desde ambas orillas del Plata, muchos de ellos lo hacen incluso a diario o varias veces en la semana.



De par en par

Para la empresa naviera, el proyecto de ampliación de su terminal portuaria en Buenos Aires es una iniciativa ambiciosa en espacio, inversión y conectividad.



Se trata de una “puerta” que totalizará más 40.000 metros cuadrados (m2) de edificación y que se ofrecerá como vía de acceso hacia Uruguay desde el propio corazón de Buenos Aires.



Con una inversión estimada en US$ 50 millones, el emprendimiento se desplegará en la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires y supondrá la incorporación de 26.000 m2 a la estructura previamente instalada que se extiende a unos 15.000 m2.



Los trabajos significarán la intervención del edificio contiguo a la actual terminal y la construcción desde cero de otro en un predio ubicado al frente.



El desarrollo contempla no solo la ampliación del muelle, sino que la nueva terminal contará además con plaza de comidas, plazas abiertas, locales comerciales y oficinas. El espacio tendrá acceso subterráneo para vehículos y estacionamientos cubiertos, lo que se ofrece como una solución adaptada a las necesidades de una ciudad con una alta densidad de vehículos como Buenos Aires.



Durante la etapa de construcción, la obra empleará a unas 350 personas en forma directa. Con la puesta en marcha de la nueva terminal, se estima que llegará a ocupar a unas 1.500 personas.



Desde el plano arquitectónico, el proyecto se acompasa al estilo que Buquebus le ha dado a sus travesías por el Río de la Plata, con foco en hacer del viaje una experiencia singular.



Una de las premisas que sigue esta remodelación de la Dársena Norte es la de profundizar la visión original de Eduardo Madero, el hacedor del proyecto del Puerto de Buenos Aires, que concebía a la terminal como un enclave vital para el desarrollo de la actividad comercial y también turística.



El concepto estético detrás de la obra enseña una fortísima carga en términos de imagen corporativa. Propone una estructura vidriada que completa el paisaje construido en el lugar resolviendo de una manera singular un paseo por uno de los tramos más encantadores del remozado “Puerto Madero”, que habiendo sido una zona abandonada durante años, se ha convertido en un referente urbano de la ciudad a nivel internacional debido a la visión y emprendedurismo de las autoridades políticas y empresariales de Argentina.



En su nueva versión, las instalaciones de la terminal permitirán una circulación perimetral que se adueña de las vistas y genera una importante integración con la bahía. Al mismo tiempo el desarrollo de este emprendimiento se alinea con los principios de sustentabilidad ambiental que promueve la compañía, una política transversal a sus distintas iniciativas.



Según Buquebus, se estima que la obra esté finalizada en un plazo de dos años.



Como un crucero

Cada nuevo barco de Buquebus ha representado un paso adelante en términos de equipamiento, velocidad o diseño en el mundo náutico. Por ejemplo, la incorporación del buque Francisco, en 2013, significó una sensible reducción de los tiempos de las travesías así como de la emisión de gases.



Siguiendo esa estela, la compañía anunció la construcción de un nuevo barco para la ruta Buenos Aires/Colonia, cuyas características de crucero prometen convertirlo en un motivo de atracción por sí mismo.



La nueva embarcación tendrá capacidad para transportar unos 2.000 pasajeros, 250 vehículos y contará con un área de más de 3.000 m2 dedicada al esparcimiento y a locales comerciales (el free shop duplicará al del buque Francisco). A su vez, la nave contará con un sistema de ascensores que conectará las bodegas con el área de pasajeros.



Además de sus instalaciones y comodidades, en lo que refiere a sustentabilidad, utilizará gas natural como combustible principal, para seguir reduciendo drásticamente las emisiones, disminuir al mínimo los decibeles y mejorar el confort de marcha. En concreto, la embarcación funcionará en un 99% por gas y el 1% restante por gasoil.



El barco también será aprovisionado de combustible desde la Planta de Licuefacción de Gas de San Vicente, propiedad de Buquebus y cuyo desarrollo ha recibido elogios internacionales por su tecnología innovadora.



La inversión en el nuevo barco superará los US$ 120 millones. Se prevé que su construcción concluya en octubre de 2019 para que comience sus operaciones a fines de ese año.