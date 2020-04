Búsqueda laboral: ¿cómo optimizar tu perfil en plataformas para encontrar trabajo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Buscar trabajo en línea no es tarea fácil. De acuerdo con Silvia Sánchez del Campo, especialista en contratación, postularse a dos o tres empleos al día no es suficiente. “La búsqueda debe ser su trabajo de 8 horas, hay que levantarse y postularse por lo menos a 30 empleos diferentes para conseguir resultados”.

Y es que en una plataforma como LinkedIn la primera impresión es muy importante. “Las empresas no tienen más de un minuto para revisar cada usuario. Es importante que el perfil sea lo más conciso y claro posible para que usted pueda pasar a un siguiente proceso”, enfatiza Sánchez.

De acuerdo con Ramiro Luz, líder de Talent Solutions en LinkedIn, el perfil en esta plataforma es muy diferente a una hoja de vida tradicional: “Hay que tener siempre actualizado el perfil con las experiencias y aspiraciones, no es solo listar sus experiencias, sino demostrar qué hizo en cada uno de los lugares en los que ha trabajado”, explica.



Por su parte, Javier Borda, jefe de redacción de elempleo.com, concuerda con Luz en cuanto a la necesidad de conocerse muy bien para que al hacer un perfil profesional y buscar empleo esté muy bien enfocado en lo que se quiere: “Saber cuáles son sus principales bondades o atributos como trabajador”. Estos son algunos consejos.

Menos puede que sea más

Aunque en un perfil profesional la mayoría de las personas quisieran poner absolutamente todo lo que han hecho en sus vidas, desde un curso de cocina hasta otro de orfebrería, es importante saber muy bien a qué se está postulando y qué se quiere conseguir.



Por ejemplo, si estás buscando trabajo en mercadeo, el curso de cocina está bien, pero no agrega más valor al currículum. Entonces, según expertos, lo más recomendable es tener lo básico y necesario, muy enfocado en lo que se está buscando y en lo que puedan requerir las empresas.

Una buena foto



Hay fotos en las que quizá apareció muy bien y estas han triunfado en sus otras redes sociales. Pero en plataformas como LinkedIn, no se está compartiendo con amigos, sino buscando trabajo.



Por lo tanto, de acuerdo con Ramiro Luz, debes tener una buena foto, que no necesariamente sea muy formal, pero que sí refleje quién eres como profesional. Recuerde que esto es lo primero que ven las empresas al entrar a tu perfil, y una excelente primera impresión puede ser decisiva para quedarse con el empleo.

Un perfil claro



Generalmente, las empresas y reclutadores tienen entre 1 y 2 minutos para mirar y seleccionar un perfil en estas plataformas. Por lo tanto, tener un perfil de presentación muy largo o complejo puede que no sea la mejor opción.



Según Javier Borda, las agencias de recursos humanos leen en promedio uno o dos párrafos máximo por aplicación. Así que optimizar el espacio y resumir sus capacidades y logros en no más de dos párrafos es clave.



Además, la ortografía puede ser otro valor muy importante para no ser descartado es este reconocimiento inicial.

Perfil actualizado



Tener estudios, experiencia laboral y demás aspectos de tu perfil actualizados es clave. El algoritmo, según explica Luz, se encarga de posicionar mejor a las personas activas en la plataforma.



Además, también te llegarán mejores ofertas laborales y tu perfil será más llamativo para los reclutadores. Por otro lado, sobrecargar su perfil con muchos enlaces de lo que ha hecho o un portafolio de su trabajo no siempre es lo mejor. De acuerdo con Sánchez del Campo, en la primera impresión las empresas no se fijan en los productos que han hecho, y si los necesitan, los pedirán más tarde.