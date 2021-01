Caída de ventas, ajuste de costos y COVID-19: el año de los shoppings 

Cerrar el 19 de marzo. Rever cómo cobrar el alquiler a los locales, reorganizar la estructura interna, ajustar el presupuesto y consultar a infectólogos para crear un protocolo sanitario. Volver a abrir el 9 de junio. El 2020 fue un año particular para los shoppings en Uruguay.



La pandemia atravesó la vida de las personas. Generó cambios en el comportamiento y en las necesidades, y eso se vio reflejado en los centros comerciales. En Portones Shopping, por ejemplo, se observó que el nivel de permanencia dentro del establecimiento fue menor.



Las personas concurrieron con la compra ya “pensada” e hicieron “poco recorrido”, contó Nelson Barreto, gerente general. “Desde el punto de vista de la actividad comercial es muy eficiente”, agregó.



¿Qué pasó? En los “mejores meses” tuvieron un 60% de visitas en relación al mismo mes de 2019. En algunos casos se llegó a 50 o 55%. Sin embargo, la caída en el nivel de facturación rondó en el 10, 12 y 15% mensual. Además, si se suman los meses que permanecieron abiertos y se compraran con los mismos de 2019, la reducción fue del 12% a valores constantes, explicó Barreto.



No obstante, el gerente aclaró que cada shopping tiene características diferentes. Hay algunos que tienen un perfil “más utilitario” y otros “más de paseo”. En el caso de Portones, “el componente de utilidad era mayor” previo a la pandemia, aclaró.

Un caso diferente fue Tres Cruces. Marcelo Lombardi, gerente general, explicó a El País que la terminal de ómnibus hace que el establecimiento tenga “un componente de clientes del interior”. Cree que por la reducción de movilidad “es posible” que este centro comercial tenga un nivel de caída con “unos puntos adicionales” en comparación al resto.



En Tres Cruces entienden que 2020 tuvo tres etapas. Todas estuvieron ligadas a la pandemia y, en cada una, el comportamiento de las ventas fue diferente. En los primeros dos meses del año, previo al COVID-19 en Uruguay, el nivel de facturación tuvo una caída de 2 o 3% en relación al mismo periodo de 2019, contó Lombardi.



Luego, mientras el centro funcionó solo con las farmacias y supermercados —entre marzo y junio—, la facturación fue “prácticamente nula”. Por último, después de que abrieron sus puertas, comenzó un periodo que tuvo dos etapas. A mitad de noviembre, cuando hubo un aumento de los casos, se vivió un “retroceso en los niveles de facturación”.

Antonio Di Iorio, gerente de Colonia Shopping, contó que, "quizás el cambio más relevante" en la demanda de productos "fue el que se dio en el rubro gastronómico, el cual fue el más golpeado por la pandemia". Sin embargo, "para el resto de la propuesta comercial, si bien las ventas sufrieron una caída, no hubo "grandes cambios".

OTROS PUNTOS. Costa Urbana vio una reducción de su facturación alrededor del 25% en términos constantes en 2020 en comparación a 2019, dijo a El País Alberto Gossweiler, gerente general.



El otro centro comercial en Canelones, Las Piedras Shopping, tuvo una baja en el orden del 20% en relación al 2019, contó Martín Fodere, gerente general.



En Colonia Shopping la caída en las ventas estuvo en el entorno del 22% en comparación a 2019, contó Antonio Di Iorio, su gerente.



Más al norte del país, en Salto Shopping y Terminal y Paysandú Terminal Shopping, la disminución fue alrededor del 25 o 26%. Luis Zuñiga, quien gerencia ambos centros, aclaró que al momento de brindar estas cifras aún no habían cerrado los números de 2020.



En Salto, cuando se abrió en junio, hubo “niveles (de venta) muy similares al año anterior”. Sin embargo, después sufrió una caída, que le siguieron meses de recuperación.



En Paysandú, por otra parte, “arrancó con un nivel de ventas mejor” del que preveían, “pero el crecimiento en las ventas fue más lento” en comparación a Salto.



SECTORES. Los porcentajes pueden ser engañosos. La pandemia no afectó a todos los rubros por igual. El cambio en la rutina de las personas, los cuidados por precaución que tomó parte de la población y la disminución de viajes al extranjero son algunos de los factores que explican cambios en el consumo.

rotación de comercios dentro de lo usual

Sin cierres de locales por fuera de lo natural

La pandemia no impactó a todos los comercios por igual. El gerente general de Tres Cruces contó que la gastronomía y el entretenimiento fueron de los “más afectados”. Algo similar sucedió con las jugueterías. La disminución de los cumpleaños infantiles, por ejemplo, produjo una reducción de las ventas.



Un caso particular fue la indumentaria. Lombardi señaló que sufrió la vestimenta formal y de fiesta. El descenso de la actividad social como las reuniones, festejos y casamientos trajo sus consecuencias. Sin embargo, dentro del mismo sector, “los productos más básicos tuvieron una mejor performance” ya que las personas permanecieron más tiempo en sus casas, agregó.



Más allá de que las consecuencias fueron desiguales para los diferentes sectores, los cierres de locales que hubo en el segundo semestre de 2020 estuvieron dentro de las “rotaciones naturales” que se dan todos los años, explicó Lombardi.



Algo similar comentó Fodere. En Las Piedras Shopping cerró un local y abrió otro. Además, indicó que ahora están “prácticamente” con el 100% de ocupación.

Barreto, por su parte, señaló que en Portones Shopping no hubo cierres por “esta situación”. “Hemos tratado de que sea total el nivel de sensibilidad y entendimiento en esta etapa”, agregó.