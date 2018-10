Algunos cajeros del BROU no darán dinero entre las 19 horas y las 9 de la mañana

El Banco República (BROU) informó este martes a través de un comunicado que “por razones de seguridad” en los cajeros automáticos “más expuestos a acciones delictivas” y que aún no tienen el sistema de entintado no se podrán realizar extracciones de dinero ni tampoco depósitos entre “aproximadamente” las 19 horas y las 9 de la mañana del día siguiente.



La medida –que entró a regir este martes- afectará a alrededor del 6% de las terminales de este tipo que operan bajo la red del BROU, RedBROU. Estos cajeros, indicó el principal banco de plaza en el comunicado, estarán identificados con cartelería.



El País consultó al banco cuáles serán los cajeros afectados por esta medida, pero se indicó que por motivos de seguridad no divulgará esta información.



“Los cajeros automáticos en que se reducirá el horario de disponibilidad de efectivo retomarán la operativa habitual cuando pasen a estar equipados con el sistema de entintado”, sostiene el texto.



“El BROU continúa avanzando en el proceso de entintado de todo su parque de cajeros automáticos, conformado por más de 400 equipos, y proyecta culminar el proceso antes de fin de año”, añadió el banco.



El telón de fondo de esta decisión es una serie de robos a cajeros automáticos –a través de la explosión de la terminal- que se ha agudizado en los últimos meses. De hecho, el Ministerio del Interior informó este martes que desde setiembre del año pasado hay registrados 24 hechos consumados y 38 tentativas. En total los dispensadores afectados fueron 62 en todo el país.



En la madrugada de este martes fue el último caso: delincuentes explotaron un cajero en Sauce (Canelones). El mismo no tenía sistema de entintado y los ladrones lograron llevarse las bandejas con dinero.



Vías alternativas para llegar al efectivo



En su comunicado, el BROU detalló vías alternativas para acceder al dinero en efectivo. Entre otros, indicó que los clientes del banco pueden extraer billetes de las redes de pagos Abitab y Redpagos (el tope en este caso es de $ 10.000).



En tanto, los comercios que tienen POS (terminales por donde pasan las tarjetas) de las redes Scanntech y Resonance y en locales de Urupagos se pueden retirar hasta $ 3.000.



Finalmente, la cadena de farmacias Farmashop permite en sus locales extraer hasta 1.500 Unidades Indexadas (alrededor de $ 4.000), siempre y cuando se realice alguna compra.