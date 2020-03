Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La relación laboral entre un empleado y un empleador puede finalizar por dos motivos: renuncia o despido. Si el empleador decidió rescindir el vínculo laboral con el trabajador, este debe recibir el despido.

Si bien no es obligatorio dar un "preaviso" de despido, la empresa sí debe dar los motivos por los cuales tomó la decisión para que no sea considerado un "despido abusivo".

¿Cómo se calcula el despido?

El despido consta de varias partes. Por un lado, el trabajador tiene derecho a cobrar el salario generado hasta ese día, además de la porción de aguinaldo, licencia y salario vacacional generada hasta esa fecha y la indemnización por despido (IPD), que incluye un sueldo por cada año o fracción trabajado, con un máximo de 6 años, si se trata de un trabajador mensual.



También debe pagarse la licencia no gozada y el salario vacacional generado el año anterior (si no se hizo uso antes de ese derecho).



Cabe destacar que los pagos de IPD, al ser de naturaleza indemnizatoria, no están gravados por el IRPF.



Los jornaleros, por su parte, tendrán derecho a un despido si trabajaron 100 días en el año. La IPD se computa utilizando el valor del jornal base de cálculo para la indemnización por despido. Dicho jornal se integra con el promedio que se obtiene dividiendo el total ganado en el último año de trabajo, por los días efectivamente trabajados en dicho año.



Por ejemplo: la suma de todos los recibos de sueldo de los últimos 12 meses, totalizan $ 250.000 nominales. Considerando 190 jornales trabajados en el año, el jornal es de $ 1.316 nominales.



A este jornal se le debe sumar las incidencias del aguinaldo (jornal incrementado dividido 12), licencia (jornal incrementado por coeficiente 0.06666) y salario vacacional (también jornal incrementado multiplicado por 0.0666). Por lo que el jornal base con incidencias es de $ 1.602.



Este jornal, debe multiplicarse por la cantidad de jornales a que se tenga derecho de acuerdo a la siguiente escala: si se trabajó más de 100 y menos de 240, se pagan dos jornales por cada 25 días trabajados. Si, por el contrario, se trabajó más de 240 jornadas en el año, el jornalero tiene derecho a 25 jornales por año de antigüedad, con un máximo de 150 jornales.



Los trabajadores que no tienen derecho a la indemnización por despido son los trabajadores zafrales, los contratados para tareas transitorias y los contratados a término.



¿Cuándo se debe pagar el despido?

El despido debe pagarse dentro de los diez días hábiles luego de anunciarse la disolución del vínculo laboral. En caso de no cumplirse el plazo legal, corresponde la aplicación de un recargo del 5% por el retraso.