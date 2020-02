Casa de Galicia sorprende con anuncios que trascienden fronteras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma oficial del convenio contó con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el futuro ministro de Salud Dr. Daniel Salinas, el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias y el reconocido Dr. José Honorio Leborgne.



Durante el evento también estuvieron presentes el designado subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, el ex presidente Julio María Sanguinetti, Elvira Domínguez, directora en representación de los empresarios del Banco de Previsión Social (BPS), el Embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera, el Secretario General de la Inmigración de Galicia, Antonio Miranda y el futuro Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo Carlos Enciso, entre otros.



El anuncio se da en el marco de la nueva etapa de modernización y mejora de servicios que lleva adelante Casa de Galicia desde que asumieron las nuevas autoridades, que incluyó, hace pocas semanas, la reinauguración del sanatorio en el mismo lugar donde fue construido por primera vez hace 100 años.



“Es una gran alegría llegar a este momento. Es un tema absolutamente trascendente: es la clínica con mayor relevancia científica en nuestro país vinculado a estos tratamientos y que una mutualista tenga una alianza estratégica para ofrecerle estos servicios a sus socios y al resto de la sociedad es un hecho absolutamente inusual y el primero que se registra en la historia del país”, informó el Presidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias.



Dijo que la alianza es algo muy importante para la historia de Casa de Galicia y es una garantía de que las nuevas generaciones “van a seguir construyendo salud y calidad de salud para el pueblo uruguayo”.



“Que Casa de Galicia y Leborgne den este paso no es un tema menor. Esto nos va a permitir hacer medicina preventiva de excelencia, podremos fortalecer una idea que tenemos sobre los adultos mayores en Uruguay, que Galicia es el ejemplo en España y en el mundo de cómo se trata y se venera al adulto mayor", indicó Iglesias.



"Tenemos una unidad creada para proteger la salud, su calidad y la evaluación permanente de aquellos mayores de 65 años”, aseguró el presidente.



Y agregó: “esta alianza de excelencia va a significar que vamos a poder brindar a Casa de Galicia toda la experiencia científica del hombre más reconocido en el Uruguay y en el exterior en oncología que es el Dr. Leborgne”.



La Clínica Leborgne surgió hace casi 100 años y es la primera vez que se une a una sociedad médica. “Eso hace que seamos distinguidos como la mejor sociedad médica del Uruguay”, indicó Iglesias.



Por su parte, el presidente de la Xunta de Casa de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo que “estar aquí en esta casa siempre es emocionante".



"Este centro de salud es un modelo para nosotros de que ha sido útil la migración. Quiero decirles que tienen ustedes un gran hospital, me consta que es muy difícil gestionar la sanidad”, dijo Feijóo.



Y explicó que los españoles han aprendido que las identidades no se hacen cerrándose sino abriéndose. “A nosotros lo que nos interesa es mejorar, mejorar con quienes lo saben hacer mejor”, sostuvo.



Y expresó: “Hay un principio básico para un gallego que es construir una casa, un hogar, un lugar y luego abrirlo al resto de los gallegos. Esta casa es la expresión para abrir las puertas de nuestra casa a todos aquellos que querían compartir con nosotros nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida, nuestros principios básicos y nuestra hispanidad”.