Se cayó la venta de Grupo Disco al accionista mayoritario de Tienda Inglesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se frustró la venta de Grupo Disco al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs, principal accionista de Tienda Inglesa, tras el fuerte revuelo que generó esta transacción en el retail uruguayo, que incluyó denuncias de eventual configuración de monopolio ante Defensa de la Competencia.

Dos fuentes vinculadas a la negociación entre las partes señalaron a El País que finalmente no se llegó a un acuerdo. Uno de los informantes precisó que las conversaciones tenían lugar en el exterior y que “se dieron formalmente por terminadas la pasada semana”.

Ese informante, que prefirió que no fuera revelada su identidad, indicó que durante el proceso de due diligence (la auditoría de compra) surgieron “algunos temas que no pudieron ser salvados”. Agregó que Almacenes Éxito (grupo colombiano que es el principal accionista de Grupo Disco) “decidió retirarse de las negociaciones”.



El País consultó al respecto a Grupo Disco, pero la empresa no confirmó ni desmintió que el fracaso de la negociación haya ocurrido de esa forma. “Sin comentarios”, respondió a través de un vocero.



La venta de Grupo Disco, que se conoció públicamente en febrero, está enmarcada en una gran reestructuración en el mundo del grupo francés Casino, del cual Almacenes Éxito es una filial.

El grupo prevé deshacerse de sus activos en venta antes del primer trimestre de 2021 lo que supone ventas por 2.000 millones de euros (más de US$ 2.200 millones al tipo de cambio actual), según informó en agosto el diario económico español Cinco Días. La empresa está intentando despejar las dudas del mercado sobre su situación financiera después de que Rallye, matriz del grupo, pidiera concurso de acreedores.



Los informantes indicaron que la compra por parte de Goldman Sachs hubiera supuesto “una inversión directa de US$ 1.000 millones”.



El contexto también está más incierto desde que comenzaron las negociaciones entre partes debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el coronavirus, que impacta en los números del negocio.

"Cambio de las condiciones" por coronavirus y el dólar Otro factor que dificultó concretar el acuerdo entre Disco y Goldman Sachs está vinculado al cambio de contexto, según indicó uno de los informantes a El País. Dijo que incidió “el cambio de las condiciones globales a causa de la pandemia del coronavirus y el brusco salto en la cotización del dólar en el mercado local”, ya que en el retail los márgenes son bajos y los ingresos son en pesos. Las negociaciones entre partes iniciaron el año pasado y el dólar tuvo una fuerte suba en su precio en 2020 producto de la incertidumbre que acarreó la pandemia. En Uruguay, se acercó a los $ 46 el 18 de marzo, una cotización muy superior al cierre de 2019 ($ 37,336). Pero aún hay mucha volatilidad y una serie de estímulos monetarios a nivel mundial hicieron que la cotización interbancaria bajara y el viernes promedió $ 43,855.

No obstante, fuentes del mercado indicaron a El Pais que las denuncias presentadas en las últimas semanas ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— pueden haber hecho frustrar el interés por la compra.



Una fue presentada por el grupo de supermercados Ta-Ta y otra fue conjunta entre la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), la de Industrias y otras gremiales integrantes de la Confederación de Cámaras Empresariales.

“Creemos que estas denuncias han llevado al grupo Goldman Sachs a recapacitar sobre esta adquisición. Creo que esa es la verdad”, dijo a El País el presidente de la Ciali, Fernando Pache.



La denuncia presentada por Ta-Ta fue acompañada de un informe del especialista en temas de competencia Leandro Zipitría, donde se señala que la posible adquisición de Grupo Disco por parte de Tienda Inglesa genera un “monopolio de hecho” en mercados relevantes.

La presidenta de la CPDC, Luciana Macedo, informó ayer a El País que hoy vence el plazo para expedirse respecto a la definición de “mercado relevante”, “lo cual implicaría que sea una mera notificación o que se requiera una autorización”.



La Comisión tenía previsto expedirse en el correr del día sobre qué artículo de la ley de Defensa de la Competencia aplica al caso. Si optaba por el artículo 9 se pasaría a investigar y, si lo hacía por el artículo 7, las partes únicamente deberían notificar el negocio. “Desconozco si esto puede influir en aspectos de la negociación (de compraventa)”, agregó Macedo.

¿Por qué Ta-Ta denunció un posible monopolio?

El estudio de Zipitría que acompañó la denuncia de Ta-Ta ante la Comisión repasa teorías usadas en casos internacionales para definir al mercado relevante y así poder estimar el impacto de la fusión en los consumidores.

La decisión del especialista en temas de competencia fue acotar el estudio a cinco grandes superficies —Tienda Inglesa, Grupo Disco, Macromercado, Ta-Ta y El Dorado— y respecto a lo geográfico, toma “como regla fijar 100 metros de radio por cada caja de la tienda” para estimar la influencia territorial de cada supermercado.



El trabajo del profesor de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo sostiene que “la evidencia de precio, distancia y localización cercana apunta a que los supermercados Disco y Devoto compiten directamente con los de Tienda Inglesa (…). Es esperable que la fusión relaje la competencia entre estas cadenas y facilite el aumento de los precios o la reducción de la variedad de productos”, según consignó El País el lunes 16.

Ta-Ta denunció los efectos monopólicos de la fusión entre Disco y Tienda Inglesa, aunque estos lo acusaron de ofertar en la negociación previamente. Foto: Archivo.

Profundiza que, por ejemplo, “la competencia desaparece” en la zona sur de Montevideo (Pocitos, Punta Carretas, Buceo y Malvín) y también en Carrasco (tanto al norte como al sur de Avenida Italia).

En el documento de Zipitría se sostiene que la expansión de Tienda Inglesa se “está realizando rápidamente con el objetivo de evitar su evaluación por parte de la CPDC al entrar en vigencia las modificaciones previstas en la ley 19.833”. Los cambios a la norma regirán desde el 12 de abril y dan potestades a la Comisión para poner condiciones o hasta desautorizar una fusión cuando restrinja o distorsione la competencia en un mercado relevante.



En tanto, la parte compradora podía presentar sus descargos. Según informó El País la semana pasada, Tienda Inglesa y Grupo Disco recibieron con “sorpresa” la notificación, ya que Ta-Ta ahora cuestiona una operación de la que pretendió ser parte anteriormente, de acuerdo a fuentes al tanto de la negociación entre los grupos.



“Ta-Ta participó en enero de este año del proceso de compra de Disco y Devoto. Llegó incluso a hacer una oferta que no fue aceptada por la parte vendedora” (Almacenes Éxito), expresó una de las fuentes.



En ese sentido, agregó que “llama poderosamente la atención que Ta-Ta presente una nueva definición de mercado relevante y una nueva definición de grandes superficies (en su denuncia ante la comisión) justo con posterioridad a que su oferta de enero pasado hubiera sido rechazada”. Toda esta disputa se esfuma con la caída de la compra.

Grupo Casino Es propietario de Grupo Disco a través de su filial en Colombia, Almacenes Éxito. Luego de que la matriz de este grupo de origen francés, Rallye, pidiera concurso de acreedores, anunció un plan para desprenderse de una serie de activos en todo el mundo antes del primer trimestre de 2021. La mayor parte de las ventas comprende a supermercados que no son estratégicamente importantes para la empresa, informó Cinco Días.

Tienda Inglesa Su principal accionista es el fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs, que se interesó en Grupo Disco. Si el negocio se concretaba, quedaba configurada una red conformada por 13 locales de Tienda Inglesa, los 49 de Devoto —entre los supermercados de la marca, los Freshmarket y los Devoto Express—, 20 de Disco y dos de Géant, todos repartidos entre Montevideo, Canelones y Maldonado.