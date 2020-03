Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el Chief Financial Officer (CFO, director financiero) del banco BBVA a nivel mundial. Pero antes de llegar a uno de los puestos más altos de la institución, Jaime Sáenz de Tejada fue desde responsable de la filial del BBVA en Uruguay, director de las oficinas del banco en Nueva York y Londres y director de la institución en España y Portugal.



Del Brexit, el efecto del coronavirus, el dólar, cómo se prepara un banco para enfrentar una crisis y más, habló Sáenz de Tejada con El País en una visita a Uruguay la semana pasada.



—Uno de los temas que más afecta hoy a la economía mundial es el coronavirus, por las repercusiones. ¿Ve alguna similitud con la crisis financiera de 2008?

—Esperemos que no. Todos estamos trabajando en arenas movedizas, con muchísimas incógnitas. Todavía los escenarios centrales son de impactos en corto plazo, que pueden ser intensos, pero de corto plazo. En la medida que esto se convierta en pandemia y empiece a afectar las cadenas de valor y empiece a forzar a todo el mundo a tomar medidas muy drásticas, el impacto económico puede ser de mayor duración y puede empezar a tener efectos de segunda vuelta no queridos.



—¿Por ejemplo?

—Que impacte al riesgo de crédito, al riesgo de solvencia en algunos sectores especialmente apalancados. Creo que parcialmente así es como tenemos que entender estos mensajes (de coordinación del G7) y medidas de parte de la Reserva Federal (de Estados Unidos), donde todos están diciendo de manera más o menos unánime que ahí estarán para tomar las medidas que en cada caso consideren oportunas, para evitar que efectos no deseados de segunda vuelta terminen aproximándonos a una crisis como la que mencionabas. En estos momentos eso no se contempla, porque los bancos centrales van a actuar y van a actuar rápido. En segundo lugar hay disposición de los Estados de tomar medidas de corte fiscal. En la medida que el arma fiscal y el arma monetaria, desde el principio puedan actuar de contrapeso a miedos, probablemente efectos de segunda vuelta serán controlados. Ese es el enfoque que están entendiendo en esta primera etapa, hasta tener claro cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Porque lo que creo que estamos operando todos es con mucha incógnita.



—¿Hay capacidad de reacción de los gobiernos más allá de lo declarativo?

​—Claramente Estados Unidos tiene más, porque tiene tasas de interés más altas. Probablemente en otros países del hemisferio Norte, ya con tipos de intereses negativos, el impacto de la política monetaria tradicional tiene menos recorrido, pero el Banco Central Europeo ha demostrado que tiene un arsenal que hasta ahora ha funcionado, podrían plantear las medidas cuantitativas, mejorar los encajes, etc.

Creo que todavía tienen un anaquel de medidas que sería lo suficientemente relevante, acompañadas de medidas de tipo de fiscal, para compensar el primer impacto, a esperar de ver cuál es el impacto real de todo esto.



—¿Ve un escenario de tasas de interés más bajas este año y el próximo?

—En Estados Unidos ya está claro que sí y probablemente no debemos descartar alguna baja adicional de entre 25 y 50 puntos básicos. Probablemente en Europa no vemos tanto recorrido a la baja, porque los tipos de interés ya están suficientemente en entorno negativo. Pero, medidas complementarias serían bastante factibles que se pusieran en marcha.



—¿Cómo ve el escenario para el dólar y el euro?

—Si supiese dónde va a estar el dólar/euro probablemente no estaría aquí hablando contigo, porque es lo más difícil de estimar. Me está sorprendiendo la fortaleza del euro en relación con el dólar. En situaciones como esta, suele ocurrir que el dólar actúa como moneda de refugio, pero es verdad que ha habido tanta salida de capitales desde emergentes que ha podido ayudar a una cierta depreciación del dólar.



Tiendo a pensar que esta depreciación que hemos tenido en estas últimas semanas, no vaya mucho más. Las dudas son más por cómo están reaccionando las monedas de los mercados emergentes, que han tenido un ajuste muy importante en estas últimas dos semanas.



¿el nuevo petróleo? Lo que permite el big data "Algunos están diciendo que el dato es el nuevo petróleo, pero no el dato aislado, el dato convertido en inteligencia, en asesoramiento para los clientes. En la medida que tengas suficientes datos, los proceses adecuadamente y seas capaz de construir una oferta de valor lo suficientemente adaptada a las necesidades de cada uno de los clientes, es el camino.



Si antes lo intentábamos hacer vía segmentación y segmentábamos la cartera en tres o cuatro grupos de clientes, hoy el objetivo es que cada cliente sea su propio segmento y seamos capaces de entregarle a cada cliente lo que verdaderamente necesita. Big Data permite que cada cliente se convierta en un segmento y trabajemos 'exclusivamente' para él", afirmó

Después de un 2019 de relativa estabilidad, probablemente con la excepción del vecino del Sur (Argentina), este año ha habido un ajuste relevante. Ha pasado en el real, en el peso mexicano. Estas últimas dos semanas han cambiado un poquito algunas cosas. Veremos, creo que todavía es pronto, los mercados da la sensación que no han tocado suelo y estamos todavía en una fase de cierta sobrereacción hasta obtener un poquito de tranquilidad.



—¿Cómo se prepara un banco comercial como BBVA que tiene presencia en varias mercados?

—Lo más importante es tener un modelo robusto y nosotros tenemos un modelo robusto que se ha mostrado enormemente resiliente a través de cualquier ciclo económico. Además esto es especialmente verdad cuando operas en economías emergentes, donde por definición los ciclos son muchísimo más pronunciados. Somos el banco que ha tenido la menor volatilidad de ingresos en los últimos 10 años en Europa y además uno de los modelos más rentables. Nuestro principal buffer (amortiguador) es el beneficio antes de previsiones que generamos, que se ha demostrado extraordinariamente sostenible. En situaciones de este estilo, es donde paradójicamente, en relativo estamos mejor. Porque el resto tiende a sufrir mucho más que nosotros.



—Hay que atender los problemas de corto plazo, con la mirada de largo plazo sobre la banca digital, etc. ¿Cómo se hace?

—Por una parte requieres de unos procedimientos y una disciplina muy clara y que esos procedimientos y disciplina no tengas la tendencia a romperlos cuando las cosas van bien. Cuando la percepción de riesgo es inexistente y parece que todo el monte es orégano, es precisamente cuando tienes que tener más cuidado y cuando cometes los principales errores.

"Hace cinco o seis años alguno pensaba que las fintechs iban a ser la competencia".



En crisis se cometen muy pocos errores, tomas muy pocas decisiones y las decisiones que tomas son extraordinariamente meditadas. Cuando la percepción de no riesgo es más clara, es cuando más cuidados tienes que tener. Buenos procedimientos y buena disciplina en la fase alta del ciclo es lo más importante.



—Eso más allá de la regulación que les impone ciertos cuidados en la fase alta del ciclo.

—Dentro de la regulación tienes capacidad infinita de hacer muchas tonterías. Es muy importante que el ciclo no cambie demasiado tu estrategia. Los grandes principios que rigen tu plan estratégico, tienes que ser valiente y seguir llevándolos adelante. Normalmente, si están bien pensados, es importante que los lleves adelante en entornos de crisis porque son los que te van a permitir desarrollar ventajas competitivas que te sirvan para enfrentarte mejor que los demás.



La digitalización es especialmente importante cuando vas a tener menos ingresos y requieres un modelo de negocio mucho más eficiente y productivo. Una buena estrategia junto con buenos procesos y disciplina de gestión en la fase alta del ciclo, es la principal barrera de defensa que tiene un modelo de negocio como el nuestro.

—¿Las fintechs las ven como competencia o cooperantes?

—Hemos ido evolucionando. Si hace cinco o seis años alguno pensaba que las fintechs iban a ser la competencia fundamental del banco, hoy no se percibe así. Porque es verdad que están siendo capaces, algunas, de solucionar algún punto de dolor en algún vertical concreto. Pero, la verdad, les está costando muchísimo escalar y muchísimo más monetizar.



—¿Tienen flexibilidad y rapidez para hacerlo…

—Claro, pero conseguir que eso se convierta en millones de clientes es muy difícil. A partir de solucionar, conseguir monetizar y hacer venta cruzada significativa les está costando mucho. Lo que ha ido pasado, durante estos últimos años, es que las fintechs aliándose con los bancos han sido aceleradoras de la transformación de los bancos. Por tanto, un modelo colaborativo ha sido más exitoso. Porque nosotros tenemos la escala, tenemos los clientes, la capacidad de monetizar como consecuencia que vendemos muchísimos productos y han sido ellos los que de manera mucho más ágil y rápida nos han conseguido mejorar alguno de los procesos. Eso respecto a las fintechs, pero están las bigtechs.



—Google, Facebook, Amazon, Apple.

—Eso ya es otra cosa, es otro tipo de competidor. Porque ahí el problema de escala parece que lo tenemos nosotros, porque tenemos millones de clientes, pero ellos tienen mil o miles de millones de clientes. La escala la empiezan a tener ellos, las plataformas en el fondo las tienen ellos y potencialmente es muy sencillo comenzar a desintermediar la relación que el banco tiene con su cliente. Hasta ahora es verdad que las bigtechs han entrado en productos no regulados, han estado siempre en el borde de la regulación. Porque los bancos tomamos dinero del público y en la medida que lo prestamos estamos sujetos a una regulación de solvencia muy, muy intensa, que es hasta ahora lo que han intentado evitar estas bigtechs, que ya tienen suficiente margen en otro tipo de actividades mucho menos reguladas. Convertirse en excesivamente sistémicas, puede atraer demasiado al regulador. Hasta ahora han estado en el borde del negocio financiero, se han metido mucho en el negocio de pagos, pero todavía no han ido al core.

—¿La estrategia de los bancos es buscar alianzas con las bigtechs o esperar?

—En el nuevo plan estratégico, uno de los principales objetivos es crecer, crecer en número de clientes y por supuesto que queremos crecer en los canales tradicionales bancarios, pero un objetivo muy importante es (hacerlo) a través de joint ventures o a través de canales de terceros, donde el componente digital es muy importante.



Si lo que tenemos que hacer para crecer en clientes es aliarnos con ellos, pues nos aliaremos con ellos. De hecho ya estamos trabajando con algunas de estas bigtechs en proyectos todavía muy pequeños, pero obviamente no descartamos ir a más. Es evidente que si quieres crecer tienes que estar donde están tus clientes o futuros clientes. Un modelo bancario actualmente no puede no permitirse tener un componente digital muy importante en todo lo que es su transformación y ahí vamos a estar liderando el proceso.